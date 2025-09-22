HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, buôn lậu vàng.

Có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách. Đồng thời có các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 499 kết luận cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành.

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ- Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu Có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn thực hiện hiệu quả, hiệu lực Nghị định số 232 ngày 26-8-2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng, Thủ tướng chỉ đạo thường xuyên quan tâm kiểm soát toàn diện rủi ro của nền kinh tế. Tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn.

Cùng với đó, đa dạng hóa các nguồn vốn, huy động trái phiếu Chính phủ nhiều hơn, tập trung vào các công trình, dự án lớn; điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỉ giá; đẩy mạnh đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025. Theo Thủ tướng, cần tiếp tục hoàn thiện cấu trúc và hiện đại hóa thị trường chứng khoán, giữ ổn định lãi suất đồng tiền Việt Nam.

Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá. Bên cạnh đó, nghiên cứu các mức thuế phù hợp hơn với tình hình của Việt Nam.

Có giải pháp nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh trong nước; nghiên cứu khoa học, kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn về mức thuế thu nhập doanh nghiệp; tiếp tục nghiên cứu giảm phí, lệ phí, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh hàng hóa Việt Nam trong nước và quốc tế…

Về thị trường bất động sản, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh cần triển khai các giải pháp tổng thể về cung - cầu, tài khoá, đất đai… Đặc biệt, nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao, cần thực hiện các giải pháp tăng cung.

Cụ thể, đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản đang tồn đọng, chậm tiến độ; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng; đẩy mạnh hơn nữa nguồn cung nhà ở xã hội; kiểm soát tồn kho bất động sản.

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi "gây bất ổn thị trường vàng"

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi "gây bất ổn thị trường vàng"

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu NHNN theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng.

Thị trường vàng có diễn biến lạ sau quyết định xóa độc quyền vàng miếng SJC

(NLĐO) – Trái với kỳ vọng giá vàng sẽ lao dốc mạnh, giá vàng miếng SJC sáng nay bất ngờ được đẩy lên mốc đỉnh mới.

Để thị trường vàng sớm hạ nhiệt

Cơ quan quản lý cần sớm ban hành các tiêu chí, hạn mức nhập khẩu vàng cho từng đơn vị để nhanh chóng đưa nguồn cung mới ra thị trường

thủ tướng phạm minh chính thị trường vàng kinh doanh vàng kinh tế vĩ mô giá vàng
    Thông báo