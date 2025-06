Chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An

Chiều 13-6, tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đại tá Đinh Việt Dũng, tân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đình Lý công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Đại tá Đinh Việt Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Trước đó, ngày 11-6-2025, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động Đại tá Đinh Việt Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung ghi nhận những cống hiến quan trọng của Thiếu tướng Bùi Quang Thanh trong suốt thời gian công tác tại Nghệ An, đặc biệt là những nỗ lực bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi gắm kỳ vọng và mong muốn tân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Việt Dũng sớm tiếp cận công việc, địa bàn, chỉ đạo toàn lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời và hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các điểm nóng, phục vụ tốt môi trường đầu tư, phát triển. Đề nghị Đại tá Đinh Việt Dũng chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy Công an cấp xã hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở; đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình công tác năm 2025, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đinh Việt Dũng bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới. Đại tá Đinh Việt Dũng cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, nêu gương người đứng đầu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; kế thừa, phát huy truyền thống của lực lượng Công an Nghệ An, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời cảm ơn tới các các thành viên trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và đặc biệt là tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh bày tỏ nhận nhiệm vụ mới là một niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề; nguyện sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý báu, giữ gìn phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cương vị mới.