Chị em Nam Anh- Nam Em "càn quét" vương miện Miss Cosmo TP HCM 2026

Nam Anh đoạt vương miện Hoa khôi Miss Cosmo TP HCM 2026

Vương miện hoa khôi Miss Cosmo TP HCM 2026 đã thuộc về Nguyễn Thị Lệ Nam (thường được gọi là Nam Anh), diễn ra tối 19-6. Em gái của Lệ Nam - Nguyễn Thị Lệ Nam Em đạt vị trí Á khôi 1 Miss Cosmo TP HCM.

Nếu Nam Anh gây ấn tượng với phần ứng xử khái quát về Sống thật thì Nam Em mang đến câu chuyện cá nhân với từ khóa Nghị lực. "Đối với tôi, nghị lực không có nghĩa là mình chưa từng yếu đuối. Kẻ thù lớn nhất của tôi đó là chính bản thân mình. Và giờ đây tôi đứng đây, nghị lực lớn nhất đó là chiến thắng chính bản thân mình", cô chia sẻ. Cô kết thúc bằng lời nhắn đến những người đang chìm trong bóng tối: "Hôm nay có thể là mây đen kéo đến nhưng ngày mai sẽ gặp được cầu vồng".

Hai chị em Nam Anh, Nam Em đăng quang hoa khôi, á khôi

Nam Em cũng giành giải Miss People's Choice (Hoa hậu được yêu thích nhất) cùng nhiều giải phụ trong đêm: Best Profile Picture (Ảnh hồ sơ đẹp nhất), Miss Talent (Thí sinh tài năng nhất), Miss Social Media (Thí sinh nổi bật nhất trên mạng xã hội).

Huỳnh Ngọc Minh Phúc được trao danh hiệu Á khôi 2. Danh hiệu Á khôi 3 và Á khôi 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Hồng và Lê Hoàng Mai Anh.