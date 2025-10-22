HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sự bất ổn của Nam Em

Thùy Trang

(NLĐO) - Việc Nam Em mất tích rồi quay lại showbiz thật ra chẳng có gì đáng nói nhưng khán giả mong cô hiểu được đâu là giới hạn của khán giả và bản thân.

Nam Em trở lại trong sự mừng rỡ của khán giả

Sự bất ổn của Nam Em - Ảnh 1.

Nam Em trở lại

Sự xuất hiện của Nam Em thời gian gần đây ở các sự kiện thời trang, ca nhạc khiến khán giả yêu mến cô thấy mừng. Bởi việc đó đồng nghĩa, Nam Em đã ổn hơn.

Khi trở lại showbiz, Nam Em chia sẻ: "Em đã khóc rất nhiều trước khi tổng duyệt cho chương trình vừa qua. Sự bất ổn của em đến từ ánh mắt, tính cách con người. Nên rất nhiều người nhìn vào đó mà gán cho em cái tội sử dụng những thứ không sạch sẽ. Cũng không trách họ được.

Vì nếu em là khán giả thì em cũng sẽ không thể có cái góc nhìn tích cực hơn. Những ngày tháng em sống chung với căn bệnh trầm cảm - lo âu - hoảng loạn thật sự không hề dễ dàng. Em càng muốn thoát ra khỏi nó thì càng bất ổn. Chỉ có chấp nhận - tha thứ - buông bỏ.

Mà mọi người biết sống chung với người có vấn đề tâm lý thì phải là người có tinh thần thép thì mới chịu nổi. Bác sĩ điều trị nói là chỉ có em mới chữa được cho em thôi. Dùng thuốc thì chỉ giúp em giảm triệu chứng chứ không thể khỏi hẳn. Giống như kiểu chữa được cái ngọn chứ không chữa được cái gốc".

Nam Em cũng mong khán giả sẽ thông cảm và bao dung cho những lùm xùm đã qua của mình. "Em quyết định mặc đồ đẹp. Bước lên sân khấu và làm chủ ánh đèn. Vì em biết chỉ có sự tỉnh táo - xinh đẹp - mạnh mẽ mới có thể giúp em tốt hơn. Càng khóc càng quỵ lụy càng xấu xí chỉ khiến người khác trở nên chán ghét. Mọi người hết sức thông cảm và bao dung cho những lần mà em hỗn. Tâm em sân si. Vì vốn dĩ chúng ta không hoàn hảo và em cũng vậy. Ông trời cho em giọng hát - sắc đẹp. Thì phải cho em cái nết thấy gớm. Bởi mới có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Nam Em mong được bao dung

Sự bất ổn của Nam Em - Ảnh 2.

Nam Em mong được bao dung

Mỗi ngày em đều cố gắng và nỗ lực rất nhiều để nhìn bản thân mà sửa. Chỉ mong khán giả cho 1 con đường lui. Vì quá khứ đã qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Mỗi ngày em đều có gắng sám hối nghiệp chướng mà em đã gây ra" - cô chia sẻ.

Từng là cái tên được nhiều người yêu mến nhưng Nam Em gây thất vọng khi liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi, vướng lùm xùm tình cảm. Sau khi bị xử phạt vì đưa thông tin sai lệch vào tháng 4-2024, cô sống kín tiếng và không tham gia hoạt động trong showbiz Việt.

Nam Em chưa từng là một ca sĩ hát hay. Thậm chí, đôi lần, cô còn cho thấy rõ giọng ca khá kém của mình. Nhưng Nam Em có ưu thế ngoại hình. Hẳn rồi khi cô vốn có đòn bẩy là một hoa hậu. Dù vậy, Nam Em được yêu mến không chỉ vì đẹp mà còn bởi chính tính cách rất đặc thù Nam Em. Lấy bệnh hay khó khăn của bản thân để kết nối với người hâm mộ là một chiêu bài không mới. Nhưng ở Nam Em, khán giả tin những gì cô nói là thật.

Tham gia showbiz, không ai đơn giản và Nam Em cũng không ngoại lệ. Nhưng Nam Em không ngại thể hiện quan điểm, cảm xúc của bản thân một cách chân thành và gần gũi nhất. Cô muốn gì, cần gì thì nói thẳng không vòng vo đánh đố lòng vòng. Bao phen Nam Em mất tích rồi trở lại, bao phen Nam Em gây chuyện rồi xin lỗi. Nhưng khán giả luôn dành cho cô sự bao dung bởi khán giả luôn tin những gì cô nói là chân thành.

Nam Em có thừa sự chân thành nhưng đừng đánh đố khán giả

Nam Em đừng để khán giả thốt lên "Nam Em quay lại showbiz nữa rồi!"

Nhưng rồi cũng có lúc, khán giả chạm đến giới hạn của mình. Vì vậy, chỉ mong lần này, Nam Em cũng biết giới hạn của bản thân để tôn trọng giới hạn của khán giả. Sự bao dung của khán giả luôn ở đó. Sự chân thành của Nam Em luôn có.

Nhưng khi sợi chỉ giới hạn xuất hiện, có lẽ chân thành đến mấy hay bao dung mấy cũng không thể "cứu" được. Bởi câu "thương mấy cũng là người dưng" luôn đúng, nhất là khi showbiz Việt mỗi ngày luôn chào đón những tài năng mới, tinh tế, hiểu chuyện và thật sự đam mê.

Nhiều lời khuyên khi Nam Em xin làm lại cuộc đời

Nhiều lời khuyên khi Nam Em xin làm lại cuộc đời

(NLĐO) - Nhiều lời khuyên được cộng đồng mạng đưa ra cho Nam Em sau khi cô mong muốn làm lại cuộc đời, tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Bella Mai tái xuất dữ dội và quyết liệt

(NLĐO) – Nữ diễn viên Bella Mai hóa thân Hà Ngân trong phim "Góc khuất", một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong là một tâm hồn kiên định.

Nhật Kim Anh trở lại sau 3 năm đường đua

(NLĐO)- Sau 3 năm ấp ủ, ca sĩ Nhật Kim Anh tái xuất mảng âm nhạc với MV được đầu tư hoành tráng.

