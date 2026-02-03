Chị em ruột tử vong thương tâm sau khi va chạm với xe máy cày

Sáng 3-2, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hương Lâm (phường Phong Thái, TP Huế) đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 2 học sinh tử vong do tai nạn giao thông.

Chiếc xe gắn máy sau khi va chạm với xe máy cày.

Sự việc xảy ra vào chiều 2-2 trên Tỉnh lộ 17B đoạn qua phường Phong Thái. Nạn nhân là Lê Thị Phương U. (SN 2016, học sinh lớp 4) và em ruột Lê Thị Phương Ch. (SN 2018, học sinh lớp 2), cùng học Trường Tiểu học Hương Lâm.

Chiếc xe máy cày chở gỗ keo tràm đã va chạm với xe gắn máy khiến 2 chị em tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, anh Lê Văn S. (SN 1995; trú tại phường Phong Thái) điều khiển xe máy cày chở gỗ keo tràm. Khi đến phường Phong Thái thì xe máy cày va chạm với xe máy (dưới 50 cc) do Nguyễn Thị Nhật L. (SN 1998; trú phường Phong Thái) điều khiển chở theo chị em U.

Sau vụ tai nạn, 3 nạn nhân đi trên xe máy được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng U. và Ch. không qua khỏi. Cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bà Trần Thị Hiếu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Lâm, cho biết U. và Ch. là 2 chị đầu trong gia đình có 3 chị em. Hoàn cảnh gia đình chị em U. khó khăn, cha mẹ đều là công nhân. Vì vậy, nhà trường đang kêu gọi các giáo viên ủng hộ, chia sẻ với gia đình 2 em.