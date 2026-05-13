Chi gần 252 tỉ đồng xây dựng 9 "trường học xã hội chủ nghĩa"

Đề án hướng tới xây dựng mô hình trường học tiên tiến, công bằng, nhân văn, hội nhập; phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố.

Trường Tiểu học Núi Đèo là 1 trong 9 trường được thành phố lựa chọn xây dựng điểm về mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa"

Theo đó, Hải Phòng dành gần 252 tỉ đồng để xây dựng 9 "trường học xã hội chủ nghĩa" với một số tiêu chí như giáo viên thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin... Kinh phí chủ yếu từ kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nguồn khác.

TP Hải Phòng lựa chọn 9 trường ở 3 cấp học để triển khai mô hình mẫu.

Cấp mầm non gồm các Trường: Tam Cường (xã Vĩnh Am), Sao Mai (phường Thủy Nguyên).

Cấp tiểu học gồm các Trường: Liên Hồng (phường Thạch Khôi), Vĩnh Tiến - Cổ Am (xã Vĩnh Am), Núi Đèo (phường Thủy Nguyên), Tân Bình (phường Lê Thanh Nghị).

Cấp THCS gồm các Trường: Tam Cường (xã Vĩnh Am), Lê Ích Mộc (phường Thủy Nguyên), Võ Thị Sáu (phường Lê Thanh Nghị).

Mục tiêu là tạo nền tảng cho hệ thống giáo dục tiên tiến, công bằng, nhân văn và hội nhập, hướng tới phát triển con người Hải Phòng toàn diện theo các giá trị xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển bền vững thành phố.

Đề án đưa ra bộ tiêu chí chi tiết về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, phẩm chất và năng lực của học sinh, dạy học và các hoạt động giáo dục, môi trường giáo dục.

Đối với cấp tiểu học, 100% phòng học đáp ứng được ứng dụng công nghệ thông tin, có ít nhất một phòng học STEM, 30% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (trên đại học), 80% sử dụng AI thành thạo, có ít nhất một giáo viên dạy được một số môn khoa học bằng tiếng Anh...

Cấp THCS, 80% giáo viên có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp, có 1-2 giáo viên mỗi môn đủ năng lực dạy bằng tiếng Anh, 30% tiết học ứng dụng Công nghệ thông tin và AI...

Đề án cũng nêu rõ bộ tiêu chí cụ thể đến năm 2030 đối với từng cấp học mầm non, tiểu học và THCS.

Thành phố dự kiến đầu tư gần 252 tỉ đồng để hoàn thiện mô hình tại 9 trường, tạo các điển hình tiên tiến về trường học kiểu mẫu. Đến năm 2030, các trường phấn đấu đạt chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ và chất lượng giáo dục theo tiêu chí đề ra.

Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 2026 - 2030, thành phố sẽ xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất nhân rộng mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" trên toàn địa bàn giai đoạn 2030 - 2035, định hướng đến năm 2045.

Hải Phòng hiện có gần 1.700 trường mầm non đến đại học với quy mô gần 1,1 triệu học sinh, sinh viên.