Thời sự

Chỉ làm thủ tục hàng không tại quầy với khách có hành lý ký gửi và đặc biệt

Dương Ngọc

(NLĐO)- Từ hôm nay 1-12, tại các sân bay, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt.

Tất cả hành khách không thuộc diện trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên máy bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Chỉ làm thủ tục hàng không tại quầy với khách có hành lý ký gửi và đặc biệt - Ảnh 1.

Hướng dẫn hành khách qua cửa an ninh với ứng dụng sinh trắc học (VNeID) tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Trước đó, theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13-9-2025 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn tất thủ tục mua sắm, đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID phục vụ thủ tục hàng không, hoàn thành theo lộ trình kế hoạch ngày 24-6-2025 giữa Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, hoàn thành trước ngày 30-10-2025.

Từ ngày 15-9-2025, ACV phối hợp với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet…) hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên máy bay phù hợp với quy trình kiểm soát an ninh hàng không đối với hành khách qua cửa kiểm soát an ninh tự động và cửa lên tàu bay tự động để đi tàu bay nội địa, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.

Từ ngày 15-9 đến 30-11-2025, ACV phối hợp với các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không.

Hướng dẫn làm thủ tục bay bằng VNeID

Check-in trực tuyến

Mở ứng dụng VNeID → Dịch vụ khác → Thủ tục hàng không → Check-in online → Làm theo hướng dẫn.

Di chuyển tới khu vực kiểm tra an ninh sau khi hoàn tất.

Tại điểm kiểm tra an ninh

Di chuyển tới làn sinh trắc học.

Đứng vào vị trí hướng dẫn, nhìn vào màn hình để hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Sau xác thực thành công, qua cửa soi chiếu an ninh.

Tại cửa ra máy bay

Đứng tại vị trí xác định, nhìn vào camera để xác thực khuôn mặt.

Sau xác thực, cửa tự động mở để lên máy bay.

Tin liên quan

Triển khai thủ tục bay bằng sinh trắc học trên VNeID tại tất cả các sân bay toàn quốc

Triển khai thủ tục bay bằng sinh trắc học trên VNeID tại tất cả các sân bay toàn quốc

(NLĐO)- Tăng cường xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học làm thủ tục lên máy bay, đến cuối 2025, tối thiểu 70% khách bay nội địa sẽ qua cửa tự động.

Nội Bài triển khai thủ tục bay bằng sinh trắc học trên VNeID

(NLĐO)- Từ 16 giờ ngày 28-4, hành khách bay nội địa từ sân bay Nội Bài có thể làm thủ tục hàng không bằng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID.

Hàng loạt sân bay sẽ triển khai làm thủ tục bay bằng sinh trắc học, VNeID

(NLĐO) - Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến triển khai làm thủ tục bay bằng sinh trắc học, VNeID trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2025 hoàn thành.

