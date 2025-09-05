Ngành ngân hàng hoàn tất đối chiếu sinh trắc học, giao dịch số tiếp tục tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết toàn ngành đã hoàn thành việc đối chiếu thông tin sinh trắc học cho 100% tài khoản thanh toán cá nhân và tổ chức, góp phần làm sạch dữ liệu và giảm mạnh tình trạng gian lận, lừa đảo.

Đến ngày 15-8, hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và 1,3 triệu hồ sơ tổ chức đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả này giúp số vụ lừa đảo giảm hơn 59% và số tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước khi triển khai.

Cùng với đó, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp C06 Bộ Công an hoàn thành 6 đợt làm sạch dữ liệu với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng. Hiện 63 tổ chức tín dụng đã triển khai xác thực căn cước công dân (CCCD) gắn chip tại quầy, 57 tổ chức tín dụng và 39 trung gian thanh toán tích hợp xác thực trên ứng dụng di động, 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán triển khai VNeID.

Về thanh toán không dùng tiền mặt, trong 7 tháng đầu năm 2025, giao dịch tăng 44,4% về số lượng và 25% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, giao dịch qua QR Code tăng gần 160% về giá trị, trong khi giao dịch qua Internet và di động lần lượt tăng hơn 35% và 21%. Ngược lại, giao dịch qua ATM tiếp tục giảm, phản ánh xu hướng người dân chuyển sang thanh toán số.

Để phục vụ chi trả quà tặng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đến nay đã có 32 đơn vị liên kết với VNeID, gồm 28 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Vietinbank, BIDV, Vietcombank, LPBank, Vikki Bank, MBBank, PvcomBank, HDBank, CoopBank, ShinhanBank, TPBank, NCB, Nam A Bank, KienlongBank, Agribank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBANK, VIB, VPBank, SaigonBank, VietABank, MBV, OCB) và 4 tổ chức trung gian thanh toán (VNPT Money, Mobifone Money, Viettel Money, MoMo).

NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt 24/7; đồng thời phối hợp với địa phương, Kho bạc Nhà nước để chuyển khoản quà tặng kịp thời đến người dân.

Ngoài ra, NHNN cũng điều chỉnh lịch vận hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong kỳ nghỉ lễ nhằm đảm bảo mọi giao dịch được xử lý liên tục, không gián đoạn.