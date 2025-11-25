HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chi tiết bản đồ khu vực dự kiến cấm xe máy xăng theo khung giờ tại Hà Nội

Đồ họa: Vệ Loan

(NLĐO) - Hà Nội đề xuất cấm xe máy xăng đi vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực, quy định cụ thể tại đề án vùng phát thải thấp.

Chi tiết bản đồ khu vực cấm xe máy xăng - Ảnh 1.

Ba tuyến đường vành đai dự kiến thực hiện lộ trình hạn chế xe máy xăng tại Hà Nội

Chi tiết bản đồ khu vực cấm xe máy xăng - Ảnh 2.

Hà Nội dự kiến từ ngày 1-7-2026 sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1

Hà Nội: Xe máy xăng sẽ không được chạy trong Vành đai 1 từ tháng 7-2026

Hà Nội: Xe máy xăng sẽ không được chạy trong Vành đai 1 từ tháng 7-2026

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội triển khai lộ trình để từ 1-7-2026 không có xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng lưu thông trong Vành đai 1.

Kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội, TP HCM từ ngày 1-7-2027

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy ở Hà Nội và TP HCM từ 1-7-2027.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho người dân đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện

(NLĐO)- Theo dự thảo nghị quyết, hộ nghèo được hỗ trợ đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện tới 20 triệu đồng, hộ cận nghèo 15 triệu đồng.

