Thời sự Chính trị

Chi tiết danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Văn Duẩn

(NLĐO) - Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố giới thiệu; Căn cứ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị:

Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI (có danh sách kèm theo):

Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan ở Trung ương, địa phương và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Theo nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026

Danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đây: 



