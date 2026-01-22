Chi tiết quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng

Chi tiết quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được thực hiện rất chặt chẽ qua nhiều bước.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, trong đó công tác nhân sự là một trong những nội dung công việc quan trọng bậc nhất, nhận được sự quan tâm rất lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Chi tiết quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Chiều 21-1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày thời gian làm việc của Đại hội. 

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, trong buổi họp báo trước Đại hội, thông tin tới báo chí về nội dung chương trình Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra Đại hội, với tính chất nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội hoàn thành sớm. Chính vì thế, tại phiên làm việc chiều 21-1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23-1.

Chi tiết quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22-1. Ảnh: TTXVN

Theo thông lệ, sau khi Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất ngay trong thời gian diễn ra Đại hội để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư. Kết quả bầu cử được báo cáo và công bố trước khi Đại hội bế mạc.

Theo Quyết định 190-QĐ/TW ngày 10-10-2024 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, quy định việc bầu cử ở Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng do Đại hội quyết định.

Về nguyên tắc bầu cử, việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Kết quả bầu cử từ chi bộ đến đảng bộ trực thuộc Trung ương phải được chuẩn y của cấp ủy có thẩm quyền theo quy định.

Hình thức bỏ phiếu kín được thực hiện trong nhiều trường hợp, trong đó áp dụng khi bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra...

Quy trình bầu Bộ Chính trị

Quyết định 190-QĐ/TW quy định quy trình bầu Bộ Chính trị gồm 9 bước.

1. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư khóa trước (tái cử hoặc không tái cử) làm triệu tập viên khai mạc và chủ trì cho đến khi bầu xong Đoàn Chủ tịch hội nghị. Trường hợp Tổng Bí thư khóa trước không thể làm triệu tập viên thì Đoàn Chủ tịch đại hội cử triệu tập viên.

2. Đoàn Chủ tịch hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng báo cáo về đề án và đề nghị số lượng ủy viên Bộ Chính trị cần bầu.

3. Hội nghị thảo luận, biểu quyết về số lượng ủy viên Bộ Chính trị.

4. Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách những nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa trước đề cử vào Bộ Chính trị.

5. Tiến hành ứng cử, đề cử.

6. Họp tổ để thảo luận.

7. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định; lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

8. Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Bộ Chính trị.

9. Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Chi tiết quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới - Ảnh 3.

Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22-1. Ảnh: TTXVN

Quy trình bầu Tổng Bí thư

Quyết định 190 nêu rõ quy trình bầu Tổng Bí thư gồm 5 bước:

1. Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Tổng Bí thư và dự kiến nhân sự Tổng Bí thư được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa trước giới thiệu, ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khóa mới, kết quả giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư của đại hội để hội nghị tham khảo.

2. Họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử.

3. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định; lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

4. Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

5. Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Quy trình bầu Ban Bí thư

Quyết định 190-QĐ/TW quy định quy trình bầu Ban Bí thư gồm 8 bước.

1. Tổng Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng báo cáo về đề án và đề nghị số lượng ủy viên Ban Bí thư cần bầu.

2. Hội nghị thảo luận, biểu quyết về số lượng ủy viên Ban Bí thư.

3. Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách những nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa trước đề cử vào Ban Bí thư.

4. Tiến hành ứng cử, đề cử.

5. Họp tổ để thảo luận.

6. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định; lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người tự ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

7. Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Bí thư.

8. Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Chi tiết quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới - Ảnh 4.

Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22-1. Ảnh: TTXVN

Quy trình bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Quyết định 190-QĐ/TW quy định quy trình bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 7 bước.

1. Đoàn Chủ tịch báo cáo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương để hội nghị xem xét, quyết định.

2. Hội nghị tiến hành biểu quyết về số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

3. Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách do Bộ Chính trị khóa trước giới thiệu bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị khóa mới.

4. Tiến hành ứng cử, đề cử.

5. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

6. Lập danh sách bầu cử; hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

7. Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Quy trình bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Quyết định 190 quy định quy trình bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 5 bước.

1. Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa trước dự kiến giới thiệu (nếu có) và ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khóa mới.

2. Tiến hành ứng cử, đề cử.

3. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với các trường hợp tự ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

4. Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

5. Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Trong Diễn văn khai mạc Đại hội XIV của Đảng do Chủ tịch nước Lương Cương trình bày nêu rõ Đại hội có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là những nhân sự thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, "phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới.

Tin liên quan

Ngày 23-1, bế mạc Đại hội XIV, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến

Ngày 23-1, bế mạc Đại hội XIV, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến

(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày thời gian làm việc của Đại hội và dự kiến bế mạc vào ngày 23-1.

Phó Ban Tổ chức Trung ương: Các bước lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(NLĐO) - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính.

Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự khóa XIV chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch

(NLĐO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định, bài bản, chặt chẽ.

Đại hội XIV Bầu Ban Bí thư Chi tiết quy trình bầu Bộ Chính trị quy trình bầu Tổng Bí thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo