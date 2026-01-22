HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội XIV của Đảng, ngày 21-1, Đại hội làm việc cả ngày tại hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội.

Theo thông cáo báo chí của Đoàn thư ký Đại hội, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21-1, Đại hội làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội.

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Buổi sáng, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN

Buổi sáng, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Trong phiên buổi sáng, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thành ủy Hà Nội; Đảng ủy Quốc hội; Ban Tổ chức Trung ương; Đảng ủy Bộ Xây dựng; Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Đảng ủy Bộ Ngoại giao; Thành ủy TPHCM; Đảng ủy phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên); Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM vào hội trường dự phiên thảo luận sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự phiên thảo luận sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự phiên thảo luận sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, tham luận về vấn đề "Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc". Ảnh: TTXVN

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 6.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, tham luận về vấn đề "Công tác công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: Hòa bình, ổn định - phát triển chất lượng cao - hạnh phúc của nhân dân". Ảnh: TTXVN

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ "Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Ảnh: TTXVN

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, trình bày tham luận về vấn đề “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TPHCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”. Ảnh: TTXVN

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 9.

Ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tham luận về vấn đề “Đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN

Buổi chiều, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Trong phiên buổi chiều, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh); Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đảng ủy xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp); Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy phường Sài Gòn (TPHCM); Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Bộ Tài chính; Tỉnh ủy Sơn La; Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang); Đảng ủy Bộ Công Thương; Thành ủy Cần Thơ; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Thành ủy Huế.

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 10.

Buổi chiều, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn (TPHCM), trình bày tham luận “Lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững”. Ảnh: TTXVN

30 tham luận của lãnh đạo Chính phủ, địa phương thảo luận về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 12.

Bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, trình bày tham luận với chủ đề “Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu - Trụ cột chiến lược trong phát triển bền vững của kỷ nguyên mới nhìn từ thực tiễn đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh”. Ảnh: TTXVN

Nội dung các ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm của Văn kiện và các vấn đề quan trọng được nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nội dung tham luận và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội; đồng thời, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội quyết định. 

Đối với những kiến nghị cụ thể, đặc thù, Đoàn Chủ tịch tổng hợp, tiếp thu, chuyển Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, cụ thể hóa trong các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và hoàn thiện nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ngày mai 22-1, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình.

