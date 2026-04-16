Chi tiết quy trình đăng ký tuyển sinh đầu cấp cần lưu ý để không bị trượt nguyện vọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chi tiết quy trình đăng ký tuyển sinh đầu cấp cần lưu ý để không bị trượt nguyện vọng

Đặng Trinh

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành chi tiết quy trình tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Phụ huynh căn cứ vào các mốc thời gian để thực hiện

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, quy trình các bước tuyển sinh đầu cấp, thực hiện như sau:
Thời gianNội dung chi tiếtĐơn vị thực hiện
14-4

Bắt đầu triển khai kế hoạch tuyển sinh chung.

Sở GD-ĐT và UBND xã, phường, đặc khu

20-4

Rà soát dữ liệu học sinh, cập nhật và điều chỉnh các trường hợp còn sai sót thông tin.

UBND xã, phường, đặc khu

22-4

Tập huấn kỹ thuật và xây dựng hệ thống kết nối dữ liệu.

Các đơn vị CNTT và Sở GD-ĐT

Trước 17 giờ ngày 24-4

Hạn chót nộp đề án cho các trường THCS muốn tổ chức khảo sát năng lực lớp 6. Hồ sơ nộp qua hệ thống văn bản điện tử.

Trường THCS - UBND xã, phường, đặc khu

25-5

Hoàn tất việc đăng kế hoạch tuyển sinh lên cổng thông tin.

UBND xã, phường, đặc khu

Giai đoạn đăng ký nguyện vọng (27-5 đến 7-6-2026)

Toàn bộ quy trình diễn ra trực tuyến tại: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Hình thức đăng ký: Phụ huynh đăng ký song song hai loại hình (đại trà và đặc thù).

Căn cứ địa bàn: Hệ thống sử dụng thông tin "Nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ duy nhất để xác định khu vực tuyển sinh.

Phân loại đối tượng:

Đối tượng 1: Dữ liệu tự động gửi về xã/phường theo VNeID.

Đối tượng 2: Phụ huynh tự chọn xã/phường tiếp nhận và phải đính kèm hồ sơ minh chứng hợp lệ.

Giai đoạn đăng ký nguyện vọng từ 27-5 đến 7-6-2026

Giai đoạn đăng ký nguyện vọng từ 27-5 đến 7-6-2026

Giai đoạn xét tuyển và xác nhận nhập học (8-6 đến 23-7-2026)

Giai đoạn này được chia thành hai đợt tuyển sinh:

Đợt 1: Tuyển sinh các trường đặc thù (8-6 đến 23-6).

Các trường đặc thù, gồm: Trường tiên tiến, hội nhập; Tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695); Tăng cường tiếng Pháp; Trường Nam Sài Gòn (TH–THCS–THPT); Trường Lương Thế Vinh (THCS–THPT)

Từ 8-6 đến 15-6: Xét tuyển và công bố kết quả.

Trước 17 giờ ngày 15-6: Bắt buộc đồng bộ kết quả trúng tuyển lên cổng thông tin của Sở GD-ĐT

Từ 16-6 đến 23-6: Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến.

Lưu ý: Học sinh đã xác nhận nhập học đợt này sẽ bị xóa tên khỏi danh sách xét tuyển đại trà.

Đợt 2: Tuyển sinh đại trà (24-6 đến 20-7).

Từ 24-6 đến 10-7: UBND xã tiến hành phân bổ học sinh vào các trường trên địa bàn bằng công cụ Bản đồ số.

Trước 17 giờ ngày 10-7: Hạn chót đồng bộ đồng loạt toàn bộ học sinh lên cổng thông tin. Tuyệt đối không được đồng bộ từng phần.

Từ 11-7 đến 20-7: Phụ huynh đăng nhập xem kết quả phân bổ, xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ giấy vào trường theo danh sách.

Giai đoạn tổng kết và rà soát tuyển sinh: Thực hiện trước khai giảng (21-7 đến trước khai giảng)

T 21-7 đến 23-7: Các trường báo cáo kết quả thực tế cho UBND xã, phường, đặc khu để phê duyệt và gửi báo cáo cuối cùng về Sở GD-ĐT.

Sau 23-7: Ban chỉ đạo thực hiện rà soát những học sinh chưa được phân bổ, xác minh lý do và đề xuất hướng xử lý.

Tuyển sinh bổ sung: Chỉ thực hiện khi trường còn thiếu chỉ tiêu và được Sở GD-ĐT cấu hình lại hệ thống.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, quy trình tuyển sinh thực hiện trên 4 nguyên tắc cơ bản, đó là:

Một cổng duy nhất: Nghiêm cấm tạo hệ thống riêng để yêu cầu phụ huynh đăng ký ngoài trang tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Cấm hồ sơ giấy: Tuyệt đối không yêu cầu phụ huynh nộp lại bản giấy đối với các thông tin đã khai báo trên hệ thống.

Dữ liệu tập trung: Dữ liệu thí sinh phải được tải trực tiếp từ hệ thống của Thành phố, không tự ý tạo nguồn dữ liệu riêng.

Minh bạch: Các trường có tỉ lệ nhập học thực tế thấp hơn nhiều so với số trúng tuyển sẽ bị nhắc nhở nghiêm khắc.

Tin liên quan

TPHCM: Đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh đầu cấp vào ngày 10-7

TPHCM: Đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh đầu cấp vào ngày 10-7

(NLĐO)- UBND các phường, xã và đặc khu cần phối hợp tốt với Sở GD-ĐT kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng học sinh không có chỗ học.

TPHCM ra lưu ý quan trọng về tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, thực hiện từ 14-4

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM đã ban hành chi tiết kế hoạch, thời gian thực hiện kỳ tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6), thực hiện từ 14-4

TPHCM: Các mốc thời gian quan trọng đăng ký nguyện vọng, thi tuyển sinh lớp 10

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM ngày 8-4 chính thức ban hành kế hoạch chuẩn bị, các mốc thời gian quan trọng của đăng ký nguyện vọng và thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo