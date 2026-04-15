Thông tin này được ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nhấn mạnh tại hội nghị tập huấn quy trình tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, tổ chức ngày 15-4.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên TP triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp sau khi sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện việc tuyển sinh trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp.

Tại khu vực 1 (TPHCM cũ), năm 2026-2027 là năm học thứ 4 TP thực hiện việc tuyển sinh đầu cấp qua bản đồ trực tuyến GIS, giúp phân tuyến dựa trên nơi ở thực tế của học sinh.

Còn đối với khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), đây là lần đầu tiên triển khai tuyển sinh có sử dụng bản đồ GIS.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Phong đề nghị công tác tập huấn cần được triển khai kỹ lưỡng, thống nhất cách làm, để đảm bảo công tác tuyển sinh phải thực hiện theo nguyên tắc “ba đúng”, đó là đúng quy chế, đúng quy trình và đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, UBND các phường, xã và đặc khu sẽ công bố cùng lúc kết quả tuyển sinh đối với hai nhóm đối tượng tuyển sinh vào ngày 10-7

Cũng theo ông Phong, trong năm học tới, TP vẫn còn địa phương chưa có trường tiểu học và THCS công lập. "Do vậy, các phường, xã và đặc khu cần phối hợp tốt với Sở GD-ĐT kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo không để xảy ra tình trạng học sinh không có chỗ học"- ông Phong nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng-Sở GD-ĐT TPHCM, thông tin một trong những điểm mới của việc tuyển sinh các lớp đầu cấp tại TP năm nay là UBND các phường, xã và đặc khu sẽ công bố cùng lúc kết quả tuyển sinh đối với hai nhóm đối tượng tuyển sinh vào ngày 10-7, không phân biệt là đối tượng 1 (đăng ký tuyển sinh theo nơi ở hiện tại) hay đối tượng 2 là những trường hợp còn lại.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, UBND các phường, xã và đặc khu cần phối hợp tốt với Sở GD-ĐT kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng học sinh không có chỗ học

Riêng đối với các trường THCS có nhu cầu khảo sát năng lực để tuyển sinh vào lớp 6, Sở GD-ĐT sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình tuyển sinh từ ra đề, tổ chức thi, chấm thi, công bố kết quả trúng tuyển đối với Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn).

Cần biết về tuyển sinh đầu cấp ở TP HCM Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông tin: Đối với các trường hợp học sinh cuối cấp chưa có mã định danh, sở sẽ cấp mã tạm theo danh sách trên hệ thống

Những trường THCS khác có nhu cầu tổ chức khảo sát năng lực vào lớp 6 trên địa bàn các phường, xã và đặc khu, cần xây dựng đề án tổ chức, trình UBND các phường, xã và đặc khu cho ý kiến. Sau khi nhận được sự chấp thuận từ địa phương thì gửi hồ sơ về Sở GD-ĐT TPHCM để được phê duyệt.



