HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TPHCM: Đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh đầu cấp vào ngày 10-7

Đặng Trinh

(NLĐO)- UBND các phường, xã và đặc khu cần phối hợp tốt với Sở GD-Đ kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng học sinh không có chỗ học.

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nhấn mạnh tại hội nghị tập huấn quy trình tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, tổ chức ngày 15-4.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên TP triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp sau khi sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện việc tuyển sinh trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp.

Tại khu vực 1 (TPHCM cũ), năm 2026-2027 là năm học thứ 4 TP thực hiện việc tuyển sinh đầu cấp qua bản đồ trực tuyến GIS, giúp phân tuyến dựa trên nơi ở thực tế của học sinh.

Còn đối với khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), đây là lần đầu tiên triển khai tuyển sinh có sử dụng bản đồ GIS.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Phong đề nghị công tác tập huấn cần được triển khai kỹ lưỡng, thống nhất cách làm, để đảm bảo công tác tuyển sinh phải thực hiện theo nguyên tắc “ba đúng”, đó là đúng quy chế, đúng quy trình và đúng tiến độ.

TPHCM: Đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh đầu cấp vào 10-7 - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, UBND các phường, xã và đặc khu sẽ công bố cùng lúc kết quả tuyển sinh đối với hai nhóm đối tượng tuyển sinh vào ngày 10-7

Cũng theo ông Phong, trong năm học tới, TP vẫn còn địa phương chưa có trường tiểu học và THCS công lập. "Do vậy, các phường, xã và đặc khu cần phối hợp tốt với Sở GD-ĐT kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo không để xảy ra tình trạng học sinh không có chỗ học"- ông Phong nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng-Sở GD-ĐT TPHCM, thông tin một trong những điểm mới của việc tuyển sinh các lớp đầu cấp tại TP năm nay là UBND các phường, xã và đặc khu sẽ công bố cùng lúc kết quả tuyển sinh đối với hai nhóm đối tượng tuyển sinh vào ngày 10-7, không phân biệt là đối tượng 1 (đăng ký tuyển sinh theo nơi ở hiện tại) hay đối tượng 2 là những trường hợp còn lại.

TPHCM: Đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh đầu cấp vào 10-7 - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, UBND các phường, xã và đặc khu cần phối hợp tốt với Sở GD-ĐT kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng học sinh không có chỗ học

Riêng đối với các trường THCS có nhu cầu khảo sát năng lực để tuyển sinh vào lớp 6, Sở GD-ĐT sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình tuyển sinh từ ra đề, tổ chức thi, chấm thi, công bố kết quả trúng tuyển đối với Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn).

Cần biết về tuyển sinh đầu cấp ở TP HCM

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thông tin: Đối với các trường hợp học sinh cuối cấp chưa có mã định danh, sở sẽ cấp mã tạm theo danh sách trên hệ thống

Những trường THCS khác có nhu cầu tổ chức khảo sát năng lực vào lớp 6 trên địa bàn các phường, xã và đặc khu, cần xây dựng đề án tổ chức, trình UBND các phường, xã và đặc khu cho ý kiến. Sau khi nhận được sự chấp thuận từ địa phương thì gửi hồ sơ về Sở GD-ĐT TPHCM để được phê duyệt.


Tin liên quan

TPHCM ra lưu ý quan trọng về tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, thực hiện từ 14-4

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM đã ban hành chi tiết kế hoạch, thời gian thực hiện kỳ tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6), thực hiện từ 14-4

TPHCM: Các mốc thời gian quan trọng đăng ký nguyện vọng, thi tuyển sinh lớp 10

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM ngày 8-4 chính thức ban hành kế hoạch chuẩn bị, các mốc thời gian quan trọng của đăng ký nguyện vọng và thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026

TPHCM "chốt' kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 với nhiều nội dung quan trọng

(NLĐO) - Khi tuyển sinh các các lớp đầu cấp, tuyệt đối không giải quyết trường hợp học sinh không có tên trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT TP

giám đốc sở phó giám đốc sở chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo