HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chi tiết thời gian, địa điểm bắn pháo hoa dịp 30-4 tại TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 7 địa điểm vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội "Non sông thống nhất" kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026).

Chi tiết thời gian, địa điểm bắn pháo hoa dịp 30-4 tại TPHCM - Ảnh 1.

Tối 30-4 năm nay, TPHCM bắn pháo hoa tại 7 địa điểm. Ảnh: Huy Đổng

Theo kế hoạch, thời gian bắn pháo hoa là từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, thứ năm, ngày 30-4.

TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ bắn pháo hoa nổ tầm cao tại 3 điểm và tầm thấp tại 4 điểm, gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên Văn hóa Đầm Sen, (phường Bình Thới), tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), Khu Biệt thư Kim Long (Cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè), Khu Đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise, xã Cần Giờ).

Dịp này, TPHCM cũng sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 30-4 tại 3 khu vực.

Khu vực 1 tại đường Nguyễn Huệ (giao với đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn), khu vực 2 tại sân khấu ngoài trời - Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), khu vực 3 tại Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

(NLĐO)- Dù thời tiết lạnh, hàng chục ngàn người vẫn đổ về sân vận động Mỹ Đình xem màn bắn pháo hoa đặc sắc chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIV.

(NLĐO) - Tối 30-4, bầu trời TP HCM sáng rực rỡ với màn bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

(NLĐO) -Tối 26-4, tại TP HCM diễn ra nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo