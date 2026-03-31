Thời sự Chính trị

TPHCM bắn pháo hoa dịp 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Sở Văn hóa và Thể thao được UBND TPHCM giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tham mưu kế hoạch bắn pháo hoa nghệ thuật

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng năm 2026 tại Thành phố. 

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026). 

Trong khuôn khổ của ngày hội "Non sông thống nhất" sẽ diễn ra các hoạt động triển lãm tại đường Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng và đường Ba Cu (phường Vũng Tàu) và Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Cạnh đó, TPHCM sẽ tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ; lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

TPHCM bắn pháo hoa dịp 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh 1.

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa dịp 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Dịp này, tại TPHCM cũng diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Trong đó, dự kiến chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra vào 19 giờ, ngày 29-4. Địa điểm tổ chức tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, sân khấu ngoài trời - Công viên Trung tâm Thành phố mới, quảng trường Tam Thắng.

Đặc biệt, TPHCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 30-4. Sở Văn hóa và Thể thao được UBND TPHCM giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tham mưu kế hoạch riêng. 

TPHCM còn trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố; tổ chức Giải Việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 50 Vô địch TPHCM mở rộng năm 2026. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chỉ đạo Hội Cựu Chiến binh Thành phố tổ chức gặp mặt các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam; tướng lĩnh Công an và nhân chứng lịch sử tiêu biểu tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

UBND các phường - xã - đặc khu chủ động xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các chương trình phù hợp với nhu cầu và tính chất của đơn vị. Qua đó, góp phần tạo ra nhiều chương trình thiết thực phục vụ nhân dân. Cạnh đó, chủ động tổ chức các hoạt động họp mặt, ôn lại truyền thống; chỉ đạo các khu vui chơi, giải trí tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn phù hợp, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm.

Lưu ý quan trọng việc phân luồng giao thông bắn pháo hoa giao thừa tại Đồng Nai

(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai đã lên phương án cụ thể về phân luồng giao thông và địa điểm giữ xe trong đêm bắn pháo hoa giao thừa tại cầu Hoá An.

Vì sao Đắk Lắk thông báo hỏa tốc về bắn pháo hoa đêm giao thừa?

(NLĐO) - Đắk Lắk sẽ thực hiện bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 địa điểm là Quảng trường 10 Tháng 3 (phường Buôn Ma Thuột) và khu vực Núi Nhạn (phường Tuy Hòa)

Chi tiết 19 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán ở Lâm Đồng

(NLĐO) - 18 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng sẽ bắn pháo hoa vào Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó phường Xuân Hương – Đà Lạt có 2 điểm bắn.

