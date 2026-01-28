Chi trả tiền lương từ 5 triệu đồng: Thiếu chứng từ không dùng tiền mặt sẽ không được trừ thuế

Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời các doanh nghiệp về đề nghị hướng dẫn việc áp dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi thanh toán tiền lương, tiền công cho người lao động để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, tại điểm c khoản 1 điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 quy định doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định pháp luật, trừ các trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ.

Chi lương từ 5 triệu đồng trở lên doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế thu nhập

Mặt khác, khoản 1 điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật; Khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, điểm a khoản 8 điều 10 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, bao gồm chi cho người lao động thuộc một trong các trường hợp chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động mà doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chỉ trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công trả cho người lao động đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP và không thuộc khoản chi không được trừ quy định tại khoản 8 điều 10 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP thì được xác định là khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Đối với khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên cho người lao động kể từ ngày Nghị định số 320/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15-12-2025), để được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Việc xác định chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo Điều 26 Nghị định 181/2025/NĐ-CP.