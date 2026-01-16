HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện "đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương"

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, trong đó có đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 38 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện "đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương" - Ảnh 1.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện "đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương" (Ảnh minh hoạ)

Tại Nghị quyết về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã đề nghị Chính phủ điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10-11-2025 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.

Đối với các nhiệm vụ này, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo trực tiếp, giao Bộ Nội vụ là cơ quan triển khai, báo cáo tiến độ trong tháng 3-2026.

Việc cải cách chính sách tiền lương đã được đề cập tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Theo đó, chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội.

Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương; trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Theo Nghị quyết 27, trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động.

Đồng thời, thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Thời gian qua, sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính sách tiền lương càng được quan tâm hơn.

Tại báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12-2025, Thường trực Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, xem xét cân đối sớm điều chỉnh chính sách tiền lương, an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống ổn định, bền vững cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưu trí và người dân.

Không bổ sung chính sách tăng thêm 100% tiền lương cho cán bộ thuế

Không bổ sung chính sách tăng thêm 100% tiền lương cho cán bộ thuế

(NLĐO)- Chính sách về thu nhập cho cán bộ thuế đã được Chính phủ rút khỏi dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sau khi tiếp thu ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ thông tin về chính sách tiền lương, phụ cấp

(NLĐO)- Bộ Nội vụ vừa có thông tin về chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tiền lương công chức đã đến lúc thay đổi

Bộ Nội vụ cần sớm tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế tiền lương, chính sách đãi ngộ đặc thù, đủ sức khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã

