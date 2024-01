Chỉ trong 1 tuần, 20 trẻ nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông

Thông tin trên được thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Thúy Kiều, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, chia sẻ và cảnh báo về tình trạng tai nạn giao thông vào dịp lễ, Tết ở trẻ.



Phòng ngừa tai nạn ở trẻ Vào Tết Nguyên đán, trẻ được nghỉ học dài ngày, do đó phụ huynh cần chú ý đến trẻ để phòng ngừa các tai nạn thường gặp có thể xảy ra.

Theo bác sĩ Kiều, 20 ca chấn thương do tai nạn giao thông, trong đó nhiều nhất là các trường hợp chấn thương đầu, tay chân. Điển hình là bệnh nhi L.M.N. (13 tuổi, ngụ Long An) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy kín 1/3 xương đùi bên phải, vết thương hở vùng cẳng chân phải. Bệnh sử trước đó, do không làm chủ tốc độ nên N. điều khiển xe đạp điện tông vào cột điện. Sau tai nạn, xe của N. bị hư hỏng nặng, riêng N. tỉnh và được đưa vào bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám bệnh nhi được các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật kết hợp xương và khâu vết thương.

Bác sĩ Kiều cho biết thêm, các sự cố tai nạn với nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng. Tuy nhiên, đáng lưu ý, có những trường hợp chấn thương sọ não, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Bác sĩ Kiều cảnh báo có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông ở trẻ. Cụ thể như trẻ điều khiển phương tiện chưa đủ khả năng xử lý tình huống khẩn cấp nên dẫn đến tai nạn; được người lớn chở và va quẹt với các phương tiện khác; phụ huynh sử dụng chất có cồn và không kiểm soát được tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu;….

"Cha mẹ cần quan tâm, nhắc nhở con em mình khi tham gia giao thông cần tuân thủ quy định. Bên cạnh đó, khi đi cùng con, người lớn cần chú ý quan sát và sử dụng các biện pháp bảo vệ như đội nón bảo hiểm; không chở người quá quy định cho phép; không vượt đèn đỏ; không lái xe khi đã uống rượu, bia. Đặc biệt, luôn chấp hành luật giao thông để con trẻ noi theo, nhất là thời điểm Tết đang đến gần" – bác sĩ Kiều khuyến cáo.