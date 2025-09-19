Chỉ vài giờ, 1 xã ở Tây Ninh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết

Ngày 19-9, Công an xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bàn giao thi thể ông H.N.T. (58 tuổi; ngụ ấp 4, xã Đức Hòa) để gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

1 trong 3 vụ tai nạn giao thông gây chết người ở xã Đức Hòa

Trước đó, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 18-9, ông T. điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Tỉnh 830 hướng từ Đức Hòa đi Quốc lộ 1.

Khi đến địa phận ấp 4, xã Đức Hòa thì xe máy của ông T. va chạm phần sau một chiếc container biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp.

Tai nạn làm ông T. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Thời điểm này mưa rất lớn, mặt đường trơn trượt.

Theo ngành chức năng, từ trưa đến tối 18-9, chỉ khoảng 2 km đường ở xã Đức Hòa đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết; trong số này có cô giáo dạy tại một trường cấp 3 ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.