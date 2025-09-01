HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chỉ vì một câu nói, 2 người đàn ông lao vào “ăn thua đủ”

Uyên Châu

(NLĐO)-Chỉ vì một câu nói mà hai người đàn ông ở Đồng Nai đã dùng gậy và dao tấn công nhau khiến 1 người bị đâm thương tích

Ngày 1-9, Công an xã An Viễn (Đồng Nai) đang lập hồ sơ xử lý Lê Hoàng Ân (42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cố ý gây thương tích.

Chỉ vì một câu nói, 2 người đàn ông lao vào “ăn thua đủ” - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Hoàng Ân

Vào tối 28-8, Ân đi làm về khi đến sân bóng chuyền của UBND xã An Viễn thì gặp anh Nguyễn Đình Hiền (51 tuổi) đang xem đánh bóng chuyền.

Tại đây, Ân có nói với anh Hiền là “có anh Hiền mát ở đây nữa à” thì bị Hiền dùng hai tay ôm cổ, đè xuống, dùng đầu gối thúc mạnh vào ngực Ân rồi đi về.

Trên đường về nhà, Ân tiếp tục bị Hiền cầm 1 đoạn tuýp sắt lao ra đánh nhưng né được.

Sau đó, Ân chạy về nhà lấy một con dao quay lại nhà Hiền. Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả, Hiền bị Ân đâm thương tích và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Ân đã đến Công an xã An Viễn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tin liên quan

Phân định pháp lý vụ “tình cờ gặp nhau trên Quốc lộ 1, lao vào đánh nhau”

Phân định pháp lý vụ “tình cờ gặp nhau trên Quốc lộ 1, lao vào đánh nhau”

(NLĐO) - Tài xế ô tô có hẹn đánh nhau trước với xe khách giường nằm. Khi cả 2 tình cờ gặp nhau trên Quốc lộ 1, họ lao vào đánh nhanh.

Công an TP HCM bắt 2 người đánh nhau do mâu thuẫn giao thông

(NLĐO) - Do mâu thuẫn giao thông, 2 người đàn ông đã dùng gậy sắt đánh nhau, gây náo loạn.

Công an TP HCM xác minh nhóm người đánh nhau giữa đường

(NLĐO) - Giữa tuyến đường ở phường Khánh Hội (TP HCM), 4 người đã có hành vi rượt đuổi, đánh nhau và Công an TP HCM đang xác minh vụ việc

    Thông báo