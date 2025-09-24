HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Chìa khóa chính là nhà ở xã hội

Quan Hà

Tôi "đi Sài Gòn" lần đầu tiên vào năm 1995, còn nhớ người thân lúc đó làm sale cho một dự án chung cư tầm trung gần KCN Tân Bình, chào giá chừng 6 triệu đồng/m2

Chỉ với 600 triệu đồng là đã có một căn hộ "ngon" 100 m2. Nhưng chưa có việc làm như tôi lấy đâu ra đủ tiền, và đồng tiền thời ấy còn to lắm, 1 USD ăn chưa tới 11.000 đồng thôi.

Savills Việt Nam cũng từng khảo sát giá nhà chung cư tại TP HCM, so sánh giá năm 1995 khoảng 600 USD/m2, 20 năm sau đạt ngưỡng bình quân 1.200 USD/m2, quy đổi tỉ giá năm 2015 thành khoảng 26 triệu đồng/m2. Nhưng bây giờ, theo thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng, tại TP HCM, giá nhà chung cư đã đạt trung bình 89 triệu đồng/m2, còn nhà thấp tầng dao động 230 - 300 triệu đồng/m2. Như vậy là sau 30 năm, giá nhà chung cư bình quân ở đô thị lớn nhất phía Nam đã tăng khoảng 15 lần. Mặt bằng thu nhập của người dân sau chừng ấy thời gian, tất nhiên, không thể nào tăng cùng nhịp, trong khi hầu hết chi phí khác đều lên vù vù!

Tại phiên họp thứ I Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vào chiều 22-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu thực trạng: "Bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá cao quá không thể mua được. Nhà mà cứ trên 70 triệu, 100 triệu đồng/m2, ai có tiền mà mua?!", đồng thời nhấn mạnh phải có câu trả lời vì sao "giá nhà chung cư liên tục tăng và cao mãi".

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, tại phiên họp nêu trên, ở Hà Nội, phân khúc chung cư đạt trung bình 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với đầu năm nay. Khảo sát giá phân khúc căn hộ cao cấp ở Hà Nội, TP HCM và thậm chí Đà Nẵng vào thời điểm này, không hiếm gặp những chung cư chào giá khởi điểm 120 triệu đồng/m2. Giới đầu tư sang tay nhiều lần, giá chỉ lên chứ không hề xuống, dù là tài sản hình thành trong tương lai.

Rõ ràng là thị trường địa ốc đang bất thường. Đừng để xảy ra "bong bóng" bất động sản, đe dọa nền kinh tế! Bi kịch này đã xảy ra hồi năm 2008, chứ chẳng phải chưa từng.

Người đứng đầu Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp. Tăng quỹ đất sạch, đánh thuế đầu cơ, chống thao túng thị trường… cũng quan trọng nhưng chưa phải là giải pháp then chốt. Tăng mạnh nguồn cung mới chính là lời giải cho bài toán khó này. Trong quý II/2025, cũng thông tin từ Bộ Xây dựng, cả nước có hơn 26.500 căn nhà ở xã hội hoàn thành từ 32 dự án; lũy kế từ năm 2021 đến hết quý II năm nay, tổng số dự án đã hoàn thành, khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư đạt gần 60% chỉ tiêu tại Đề án 1 triệu căn nhà xã hội.

Không nghi ngờ gì nữa, nguồn cung chủ lực phải là phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp cần được tung ra thị trường sớm để kéo giảm mặt bằng giá, qua đó lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Vướng mắc lớn nhất về nhà ở xã hội đã được Chính phủ nhận diện, vì vậy phải tập trung tháo gỡ quyết liệt, kèm theo đó là chế tài nghiêm khắc những trường hợp thiếu trách nhiệm, ì ạch; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tham gia làm dự án cũng như người có nhu cầu về nhà ở thật sự. 

Tin liên quan

Gia Lai bố trí 5.700 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội cho công an

Gia Lai bố trí 5.700 m2 đất xây dựng nhà ở xã hội cho công an

(NLĐO) – Khu đất được bố trí xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai có diện tích 5.700 m2, nằm ở vị trí 3 mặt tiền.

TP HCM: Thêm nhiều dự án nhà ở xã hội sắp khởi công

(NLĐO) - TP HCM thúc tiến độ 4 dự án nhà ở xã hội, đồng thời sớm ban hành giá thuê/mua 5 dự án nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công.

Sửa điều kiện về thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đề xuất sửa Nghị định 100 theo hướng nâng mức thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội; giảm lãi suất cho vay và giảm thủ tục hành chính

    Thông báo