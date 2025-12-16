HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chìa khóa giúp TP Cần Thơ dẫn dắt vùng ĐBSCL

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là con đường chiến lược để TP Cần Thơ hình thành lời giải cho các thách thức phát triển của vùng ĐBSCL.

Ngày 16-12, UBND TP Cần Thơ phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Cần Thơ năm 2025.

Chìa khóa để TP Cần Thơ dẫn dắt vùng ĐBSCL - Ảnh 1.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thành phố luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Cùng với khoa học và công nghệ, thành phố đặc biệt quan tâm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Sau khi hợp nhất, thành phố có 113 tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ với 69 tổ chức khoa học và công nghệ công lập và 44 tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập. Số lượng cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn đạt 9,88 người/vạn dân. Tổng số nhân lực có hoạt động khoa học và công nghệ là 10.693 người.

Chìa khóa để TP Cần Thơ dẫn dắt vùng ĐBSCL - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho rằng Cần Thơ là nơi hình thành lời giải cho các thách thức ở ĐBSCL bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long, trong bối cảnh ĐBSCL đang phải đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc và lâu dài – từ biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên đất và nước… thì Cần Thơ không chỉ là nơi chịu tác động, mà phải là nơi hình thành lời giải.

Chìa khóa để TP Cần Thơ dẫn dắt vùng ĐBSCL - Ảnh 3.

Chìa khóa để TP Cần Thơ dẫn dắt vùng ĐBSCL - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan gian hàng

Chìa khóa để TP Cần Thơ dẫn dắt vùng ĐBSCL - Ảnh 5.

Chìa khóa để TP Cần Thơ dẫn dắt vùng ĐBSCL - Ảnh 6.

Các đơn vị thành viên của Tập đoàn CT Group đã giới thiệu loạt sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến như các dòng UAV phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, vận tải đến phòng cháy chữa cháy, quản lý môi trường tại tuần lễ.

Những lời giải đó không thể đến từ cách làm cũ, mà phải được hình thành từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; được thử nghiệm, hoàn thiện và lan tỏa từ chính Cần Thơ ra toàn vùng.

Vì vậy, sự kiện này không chỉ là dịp tôn vinh tri thức và sáng tạo, mà còn là tuyên ngôn hành động của thành phố trong việc định vị lại vai trò phát triển: Từ một trung tâm hành chính – giáo dục, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm giải pháp phát triển bền vững, thích ứng cho ĐBSCL trong kỷ nguyên số.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng đối với Cần Thơ, việc lựa chọn con đường phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là lựa chọn mang tính chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong việc mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và khẳng định vai trò đầu tàu, động lực của toàn vùng.

Chìa khóa để TP Cần Thơ dẫn dắt vùng ĐBSCL - Ảnh 8.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng việc Cần Thơ lựa chọn con đường phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp với Thành ủy Cần Thơ trong việc nghiên cứu, trao đổi lý luận và tổng kết thực tiễn; tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học nhằm làm rõ hơn vai trò, mô hình và giải pháp phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng.

Tin liên quan

Cần Thơ biệt phái, phân công hơn 700 cán bộ về xã, phường

Cần Thơ biệt phái, phân công hơn 700 cán bộ về xã, phường

(NLĐO) - Cả nước đã biệt phái, phân công hơn 4.000 cán bộ về cấp xã, trong đó TP Cần Thơ có hơn 700 người.

Cần Thơ thông qua nghị quyết quan trọng đối với 3 nhóm đối tượng

(NLĐO) - HĐND TP Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 7 nhóm đối tượng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin việc mua 2 máy xạ trị theo chỉ đạo của Thủ tướng

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết thành phố đang khẩn trương triển khai dự án Bệnh viện Ung bướu và mua ngay 2 máy xạ trị.

khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo Cần Thơ
