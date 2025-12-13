HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Cần Thơ biệt phái, phân công hơn 700 cán bộ về xã, phường

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Cả nước đã biệt phái, phân công hơn 4.000 cán bộ về cấp xã, trong đó TP Cần Thơ có hơn 700 người.

Ngày 13-12, tại phường Vị Thanh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cả nước biệt phái về cấp xã hơn 4.000 cán bộ

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề xuất giữ lại những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có năng lực; xóa quy hoạch treo; biệt phái cán bộ, công chức ở sở, ngành cấp thành phố về cấp xã để giải quyết tốt công việc…

Cần Thơ biệt phái 700 cán bộ về xã phường để nâng cao hiệu quả công việc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết sau 5 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt nhiều kết quả, nhiều địa phương làm rất tốt, một số việc còn ách tắc thì được chấn chỉnh ngay.

Về điều chỉnh tiền lương tối thiểu đối với khu vực doanh nghiệp, ông Bình thông tin Chính phủ đã ban hành nghị định 293/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố, xã, phường triển khai ngay khi nghị định có hiệu lực.

Còn việc tăng tiền lương trong khu vực công, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay sẽ tiếp thu ý kiến này và đề xuất cấp có thẩm quyền.

"Đến nay cả nước đã biệt phái, luân chuyển, điều động, phân về các xã, phường hơn 4.000 người. Trong đó, 3 địa phương biệt phái, luân chuyển, phân công cán bộ đông nhất cả nước là Hà Nội (1.200 người), kế đến là Cần Thơ (hơn 700 người), sau đó là An Giang. Về vấn đề phân công cán bộ về xã, phường thì Cần Thơ làm rất tốt; còn cán bộ ở phòng, ngành, chuyên viên xã nào làm chưa tốt thì các đồng chí chấn chỉnh" - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Cần Thơ phải dựa vào khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo

Đối với những vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh rằng phải dứt khoát xóa quy hoạch treo. Thời gian tới, cần rà soát những dự án kéo dài 6 năm, hơn 20 năm; quy hoạch để phát triển kinh tế-xã hội, còn hết thời hiệu thì phải xoá.

Cần Thơ biệt phái 700 cán bộ về xã phường để nâng cao hiệu quả công việc - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi cử tri

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần rà soát lại thủ tục hành chính tại các xã, phường phải đảm bảo nhanh, đặc biệt trong vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Cần Thơ biệt phái 700 cán bộ về xã phường để nâng cao hiệu quả công việc - Ảnh 3.

Cần Thơ biệt phái 700 cán bộ về xã phường để nâng cao hiệu quả công việc - Ảnh 4.

Nhiều cử tri đặt câu hỏi

Cần Thơ biệt phái 700 cán bộ về xã phường để nâng cao hiệu quả công việc - Ảnh 5.

Đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc

"Bây giờ thành phố có đi đầu các tỉnh ĐBSCL hay không là phải dựa vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Cần Thơ muốn quản lý toàn bộ thành phố này không gì khác hơn là phải chuyển đổi số, số hóa, có cơ sở dữ liệu kết nối để kiểm soát, kiểm tra" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cần Thơ biệt phái 700 cán bộ về xã phường để nâng cao hiệu quả công việc - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam trao 5,3 tỉ đồng hỗ trợ xã Hòa An xây dựng đường giao thông nông thôn

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam trao 5,3 tỉ đồng hỗ trợ xã Hòa An xây dựng đường giao thông nông thôn.

