Quốc tế

Chìa khóa "vàng" mở ra cánh cửa hạnh phúc

Hải Ngọc

(NLĐO) - Một nhà nghiên cứu tin rằng chìa khóa của hạnh phúc là cảm thấy được yêu thương và kết nối, đồng thời chỉ ra 3 cách cực kỳ hiệu quả để hạnh phúc hơn.

Mùa lễ hội thường được mặc định là tràn đầy niềm vui, yêu đời chất ngất. Song, với nhiều người, đây lại là lúc mang đến một sự pha trộn cảm xúc khó gọi tên. "Thời điểm tuyệt vời nhất trong năm" với người này có thể trở nên mệt mỏi và gây lo âu cho người khác!

Điều này phần nào được chứng thực qua cuộc khảo sát Healthy Minds Poll (tạm dịch: Khảo sát Tâm trí mạnh khỏe) của Hiệp hội Tâm lý Mỹ, được kênh CNBC đăng tải vào cuối năm ngoái.

Gần một nửa người tham gia khảo sát (41%) tin rằng họ sẽ căng thẳng hơn trong mùa lễ hội cuối năm ngoái so với năm trước đó; 46% lo lắng về việc tìm quà tặng dịp lễ và không biết có đủ tiền mua quà không. Ngoài ra, 31% người tham gia bày tỏ nỗi lo lắng về cảm giác cô đơn. 

Ba chìa khóa của hạnh phúc - Ảnh 1.

Mùa lễ hội có thể là niềm vui với người này nhưng là nỗi căng thẳng của người khác. Ảnh: Lễ hội đấu bò ở Pamplona - Tây Ban Nha ngày 6-7-2025. Ảnh: AP

Khi ngày càng nhiều người thừa nhận đang nếm trải cô đơn, các chuyên gia cho rằng việc chủ động gia tăng niềm vui trong cuộc sống là rất quan trọng - dù là vào mùa lễ hay bất kỳ thời điểm nào trong năm.

"Chìa khóa của hạnh phúc là cảm thấy được yêu thương và cảm thấy được kết nối với người khác" - nhà nghiên cứu về hạnh phúc Sonja Lyubomirsky nói. 

Bà Lyubomirsky gợi ý ba hành động đơn giản giúp bạn cảm thấy gắn kết và gần gũi hơn với những người xung quanh và khẳng định tất cả đều là những cách "cực kỳ hiệu quả".

1. Trò chuyện

Kết nối với người khác chắc chắn sẽ làm bạn hạnh phúc hơn, theo bà Lyubomirsky, và cách số một để kết nối là trò chuyện - với bạn đời, con cái hoặc thậm chí là nhân viên pha chế cà phê bạn vô tình gặp gỡ.

Cuộc trò chuyện không cần phải dài dòng. "Chỉ 15 phút là đủ để gặt hái lợi ích" - bà Lyubomirsky nói, với điều kiện đó là giao tiếp có ý nghĩa, chứ không phải hời hợt.

Bà Lyubomirsky gợi ý bạn có thể chia sẻ cảm xúc về một cuốn sách vừa đọc hoặc một bộ phim vừa xem. Bạn cũng có thể đặt những câu hỏi để đào sâu cuộc trò chuyện, chẳng hạn như: "Điều tuyệt vời nhất xảy ra với bạn trong năm nay là gì?" hoặc "Bạn mong chờ điều gì vào năm 2026?".

Hãy nhớ là khi đối phương nói, bạn cần lắng nghe thật chăm chú!

Ba chìa khóa của hạnh phúc - Ảnh 2.

Kết nối với người khác là cách tăng cường hạnh phúc. Trong ảnh: Phụ nữ Hồi giáo thi nhảy bao bố trong lễ Eid-al-Fitr ở TP Quezon - Philippines vào tháng 3-2025. Ảnh: AP

2. Bày tỏ lòng biết ơn

Việc thực hành lòng biết ơn mang lại nhiều lợi ích, trong đó có gia tăng hạnh phúc. Đây là một thói quen mà bà Lyubomirsky khuyến nghị nên tỏ bày thường xuyên.

Điều này có thể đơn giản như gọi điện cho một người thân yêu hoặc gửi thiệp qua bưu điện để nói rằng: "Tôi đang nghĩ về bạn đấy", không quên đính kèm lời biết ơn về những gì mà người đó đã đóng góp trong cuộc sống của bạn.

Những việc làm như vậy rõ ràng rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không ngờ!

3. Làm điều tử tế

Nghiên cứu cho thấy những hành động tử tế hoặc hào phóng chắc chắn sẽ đem lại cảm giác hạnh phúc cho chính người thực hiện. 

Bất cứ điều gì bạn làm mà khiến cho một ngày của người khác trở nên dễ dàng hơn đều có tác dụng, theo bà Lyubomirsky. Đó có thể là một sự giúp đỡ lớn như hỗ trợ bạn bè chuyển nhà hoặc một hành động nhỏ như dành cho ai đó một lời khen ngợi.

