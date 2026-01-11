HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Nhẫn để được hạnh phúc

Nguyễn Minh Hải

Trong đời sống, nhiều người vẫn hiểu "nhẫn" là chịu đựng, là nhục nhã, là yếu đuối. Vì thế, họ sợ nhẫn sẽ làm mất tự trọng, bị người khác coi thường.

Nhưng thực chất, nhẫn không phải để tự hạ thấp mình, mà là một sức mạnh. Sức mạnh của yêu thương và tỉnh táo, để bảo vệ hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh.

Một buổi chiều mưa ở TP HCM, chỉ một tình huống lấn làn giao thông cũng có thể dẫn đến cãi vã, xô xát, thậm chí bi kịch chỉ vì cơn giận bùng lên trong chốc lát. Nếu chọn nhẫn mà bỏ qua, người trong cuộc giữ được bình an, tránh rủi ro không đáng có. Nhẫn khi ấy không phải là nhục, mà là biết yêu thương và bảo vệ chính mình.

Tôi từng chứng kiến một người mẹ nhẫn nhịn với cậu con trai tuổi mới lớn hay cãi lời, nói hỗn. Bà không quát tháo, không đánh mắng, chỉ lặng lẽ chịu đựng và kiên trì trò chuyện. Nhiều người cho rằng bà nhu nhược, nhưng bà nói: "Mẹ nhẫn vì thương con. Nếu mẹ nổi giận, gia đình sẽ càng căng thẳng và con sẽ càng phản kháng". Vài năm sau, cậu con trai trưởng thành, biết xin lỗi và sống hiếu thảo. Sự nhẫn nhịn ấy đã mang lại hạnh phúc cho cả hai mẹ con.

Trong tình yêu và hôn nhân, nhẫn càng quan trọng. Những bất đồng là điều khó tránh. Nếu ai cũng "ăn miếng trả miếng", hôn nhân sẽ đầy vết xước. Nhưng nếu biết im lặng lúc nóng giận, rồi cùng ngồi lại chia sẻ, thấu hiểu, thì nhẫn chính là cách giữ gìn mái ấm và nuôi dưỡng yêu thương lâu bền.

Nhẫn để được hạnh phúc - Ảnh 1.

Minh hoạ AI: CHÔLIBI

Ba tôi từng kể câu chuyện về một đại gia đình hòa thuận, nơi bí quyết được gói gọn trong một chữ "nhẫn". Khi được ban cho một trái lê, người đứng đầu gia đình không giữ cho riêng mình mà nấu nước, chia đều cho mọi người. Nhẫn ở đây không chỉ là im lặng chịu đựng, mà còn là nhường nhịn, chia sẻ và bao dung. Nếu nhẫn chỉ là cam chịu, nó sẽ không thể bền lâu.

Lịch sử cũng cho thấy nhiều vĩ nhân đạt được thành tựu lớn nhờ thực hành chữ nhẫn. Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên trì lý tưởng qua những năm tháng tù đày, gian khổ để mang lại độc lập cho dân tộc. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela… cũng là những biểu tượng của sức mạnh nhẫn nại vì mục tiêu cao cả. Nhẫn trong trường hợp này không phải nhục, mà là bản lĩnh.

Tuy nhiên, nhẫn không phải vô điều kiện. Trước bất công hay cái ác, nếu nhẫn mà không đấu tranh thì có thể trở thành đồng lõa. Nhẫn cần được đặt trong bối cảnh và mục tiêu tích cực. Trong đời sống thường ngày, phần lớn xung đột bắt nguồn từ cái tôi và hiểu lầm. Khi ấy, nhẫn là lựa chọn khôn ngoan nhất để giữ gìn yêu thương.

Cuộc sống như một dòng sông, giận dữ là lũ dữ cuốn trôi tất cả, còn nhẫn là con đê giữ cho dòng chảy êm đềm. Nhẫn không làm ta mất đi điều gì, mà giúp ta giữ được bình yên nội tâm, các mối quan hệ bền chặt và tránh những rủi ro không đáng có.

Nhẫn, suy cho cùng, là một nghệ thuật sống, hạt giống của yêu thương và hạnh phúc. 

    Thông báo