Pháp luật

Chia sẻ thông tin sai sự thật của đối tượng phản động, người đàn ông bị xử phạt

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chia sẻ một số video sai sự thật của đối tượng phản động ở nước ngoài, ảnh hưởng tới uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một người đàn ông bị xử phạt

Chia sẻ thông tin sai sự thật của đối tượng phản động, người đàn ông bị xử phạt - Ảnh 1.

Ông T. làm việc với cơ quan công an về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật từ đối tượng phản động

Ngày 27-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Facebook cá nhân do ông Đ.V.T. (SN 1984, ngụ xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) quản lý, sử dụng, để chia sẻ ở chế độ công khai bài viết của đối tượng phản động ở nước ngoài.

Đây là những nội dung bịa đặt, sai sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiếp đó, trong các ngày 22-3 và 8-4, ông T. tiếp tục chia sẻ 2 video sai sự thật, có lời lẽ xúc phạm, xuyên tạc về công tác tuần tra, xử lý vi phạm giao thông đường bộ của lực lượng Công an nhân dân.

Trước hành vi trên, cơ quan công an đã mời ông T. tới làm việc. Quá trình làm việc, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, việc chia sẻ những video trên do thiếu hiểu biết với mục đích câu view, câu like.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an tỉnh Ninh Bình đã xử phạt ông T. 6 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Đồng thời, yêu cầu ông Đ.V.T. gỡ bỏ những video, bài viết có nội dung sai phạm và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Tin liên quan

Công an An Giang: Đối tượng phản động đứng sau file ghi âm bịa đặt về đại tá Đinh Văn Nơi

(NLĐO) - Công an tỉnh An Giang đã triệu tập kẻ cố tình ghi âm các cuộc điện thoại của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, rồi cắt ghép, cung cấp cho các đối tượng phản động tung lên mạng xã hội.

Đắk Lắk kêu gọi người dân "không nghe, không tin, không theo" đối tượng phản động

(NLĐO) - Tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với những nỗi đau, mất mát của gia đình các nạn nhân và kêu gọi nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của Nhà nước.

Bác thông tin bịa đặt trên trang Facebook phản động "Việt Tân"

(NLĐO)- Cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh và bác bỏ thông tin bịa đặt, sai sự thật liên quan tới đất đai đăng trên trang phản động "Việt Tân".

