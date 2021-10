Tối 5-10, Công an tỉnh An Giang cho biết vào ngày 3-10, trên trang Facebook phản động ở hải ngoại chuyên chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam có tên "Hoàng Dũng" đã phát tán đoạn clip ghi âm cuộc điện thoại được cho là của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đồng thời bình luận cho rằng có sự không thống nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch giữa ông Đinh Văn Nơi với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh.



Công an tỉnh An Giang đã xác định file ghi âm này đã bị cắt ghép và nội dung bình luận của trang Facebook "Hoàng Dũng" là bịa đặt, mục đích là cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh, từ đó lộ rõ ý đồ chống phá công cuộc phòng chống dịch tại An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ phải sang), Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, động viên cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh chuẩn bị lên đường chống dịch

Công an An Giang khẳng định ông Nguyễn Thanh Bình thời gian qua đã luôn tận tâm với công tác phòng chống dịch của tỉnh; chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành; luôn sát cánh cùng công an tỉnh quyết liệt dập dịch, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân toàn tỉnh.

Từ đó, mặc dù dịch bệnh có lúc, có nơi bùng phát ở một vài địa phương nhưng đa phần các ổ dịch đều được khoanh vùng, khống chế và dập nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát dịch bệnh tại An Giang.

Theo Công an tỉnh An Giang, Hoàng Văn Dũng, chủ trang Facebook "Hoàng Dũng", hiện ở Mỹ

Sau khi nhận được thông tin người dân từ TP HCM và các tỉnh lân cận sẽ về An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định thành lập ban tổ chức đón tiếp; phân công đại tá Đinh Văn Nơi làm phó trưởng ban để đón tiếp, bảo đảm an toàn cho công dân về địa phương.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh An Giang, đối tượng phản động Hoàng Văn Dũng (chủ trang Facebook "Hoàng Dũng") đã sử dụng đoạn clip ghi âm (đã được cắt ghép) để suy diễn, bịa đặt nhằm tấn công, hạ uy tín ông Nguyễn Thanh Bình.

Hiện nay, vẫn có một số kênh, trang mạng xã hội cố tình phát tán các clip cắt ghép hình ảnh và nội dung vụ việc để tiếp tay cho đối tượng phản động

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân không nên chia sẻ các clip có nội dung chống phá, đồng thời cần lên tiếng đấu tranh, phản bác lại các hành vi của những đối tương chống phá công cuộc phòng chống dịch của Đảng, nhà nước và nhân dân ta.

Nếu ai cố tình chia sẻ và phát tán những clip, hình ảnh từ các trang phản động, hoặc đưa những thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Riêng kẻ đã cố tình ghi âm các cuộc điện thoại, cắt ghép rồi cung cấp cho các đối tượng phản động trong vụ việc này, hiện đã bị cơ quan điều tra triệu tập để điều tra, xác minh động cơ sai phạm.