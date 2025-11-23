HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chia sẻ xúc động cộng đồng mạng của Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh về lũ lụt

Cao Nguyên

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết con gái ông còn nhỏ, khi đọc được các bình luận chửi rủa cha trên mạng xã hội đã khóc rất nhiều.

Sáng 23-11, trên tài khoản Facebook, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, đã đăng tải thông tin chia sẻ về trận lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề cho người dân trên địa bàn.

Bí thư đảng ủy xã hòa Thịnh lên tiếng về thông tin sai sự thật sau lũ lụt - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh ứng cứu người dân trong lũ dữ

Ông Lành đăng tải, trận mưa lũ đặc biệt lớn xảy ra từ ngày 18 đến ngày 21-11 trên địa bàn xã đã qua đi. Bà con nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm đang chung sức, đồng lòng cùng bà con khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, trong những ngày mưa lũ, các lực lượng chức năng và bà con đã đoàn kết, tương trợ, cùng nhau ứng phó. 

Tuy nhiên, ông Lành cũng nhìn nhận do xã rộng, dân số đông, nước lũ quá lớn, nhiều khu vực ngập rất sâu, bị cô lập, thông tin liên lạc bị gián đoạn nên không thể tiếp nhận hết những lời kêu cứu của bà con. Đã có người mất, tài sản bị cuốn trôi mất trắng, hư hỏng. Những mất mát, đau thương này không gì có thể bù đắp được.

Ông Lành cũng nói trên mạng xã hội đã có những thông tin sai sự thật về số người chết, xuyên tạc công tác ứng phó mưa lũ của bà con xã Hòa Thịnh và các cấp, các ngành. Cũng có các bình luận ác ý, chửi rủa cá nhân ông trên mạng xã hội liên quan công tác ứng phó mưa lũ. "Con gái tôi còn nhỏ, khi đọc được các bình luận chửi rủa cha trên mạng xã hội đã khóc rất nhiều vì những người đó chưa hiểu hết về tôi" - ông Lành viết cho biết với ông, những lời chửi rủa đó chỉ là miệng đời, không sao cả, không quan tâm. Việc ông Lành quan tâm là đã cứu được bao nhiêu người dân, giúp được bao nhiêu hộ gia đình trong mưa lũ và đang ra sức cùng bà con khắc phục hậu quả.

Giờ đây cơn lũ đã qua đi, nhưng các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, vẫn sẽ luôn đồng hành cùng bà con để tiếp tục khắc phục hậu quả.

"Tôi mong muốn bà con xã nhà tiếp tục đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ra sức khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống!" - ông Phương Văn Lành viết.

Theo thống kê của UBND xã Hòa Thịnh đến tối 22-11, xã ghi nhận 23 người chết, 1 người mất tích do lũ dữ.

CLIP: Nỗ lực giải cứu người dân xã Hòa Thịnh trong lũ dữ. CLIP ông Lành đăng tải

Chia sẻ xúc động cộng đồng mạng của Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh về lũ lụt - Ảnh 1.

 

Tin liên quan

Số liệu thống kê số người chết tại xã bị phao tin "hàng trăm người chết" do lũ dữ

Số liệu thống kê số người chết tại xã bị phao tin "hàng trăm người chết" do lũ dữ

(NLĐO) - Đến tối 22-11, toàn xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk có 23 người chết, không như những thông tin thất thiệt trước đó là hàng trăm người.

Mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài, lũ trên các sông diễn biến thế nào?

(NLĐO) - Dự báo từ đêm 25-11, mưa lớn ở miền Trung mới có xu hướng giảm, lũ ở các sông đang xuống, trừ sông Krông Ana, sông Srêpôk (Đắk Lắk) trên báo động 3.

Số người chết và mất tích vì mưa lũ tăng lên 102 người, thiệt hại kinh tế hơn 9.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Tính đến 7 giờ ngày 23-11, mưa lũ lịch sử ở miền Trung đã khiến 102 người chết và mất tích, trong đó Đắk Lắk 63 người chết.

mạng xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin sai sự thật cộng đồng mạng tài khoản facebook
