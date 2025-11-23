HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài, lũ trên các sông diễn biến thế nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo từ đêm 25-11, mưa lớn ở miền Trung mới có xu hướng giảm, lũ ở các sông đang xuống, trừ sông Krông Ana, sông Srêpôk (Đắk Lắk) trên báo động 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 23-11, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Mưa lớn miền Trung , cảnh báo lũ sông Srêpôk Đắk Lắk vượt báo động 3 - Ảnh 1.

Nhu yếu phẩm kịp đến với người dân vùng lũ ở Đắk Lắk. Ảnh: NLĐO

Dự báo từ sáng sớm 23-11 đến sáng sớm 25-11, ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60- 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 60 mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 23-11, ở khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Ngày 25-11, ở khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm. Từ đêm 25-11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống; trên sông Kôn (Gia Lai) đang dao động.

Lúc 1 giờ ngày 23-11, mực nước trên Sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa là 5,99 m, dưới báo động 1 (BĐ1) 0,01 m; Sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 424,88 m, trên BĐ3 0,88 m; Sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài là 112,51 m, trên BĐ2 0,01m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3, sông Đồng Nai tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; lũ trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa dao động ở mức BĐ1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên BĐ3.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai tỉnh Đồng Nai. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa và Đồng Nai.

Mưa lớn miền Trung , cảnh báo lũ sông Srêpôk Đắk Lắk vượt báo động 3 - Ảnh 3.

ngập lụt thời tiết hôm nay miền Trung mưa lớn
