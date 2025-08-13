Chiếc vòng cổ đính kim cương khiến cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc vướng lao lý

Tòa án Hàn Quốc vừa phát lệnh bắt giam chờ xét xử đối với cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, 52 tuổi. Một trong số cáo buộc mà vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị nhà chức trách điều tra là gian dối, che giấu và hủy chứng cứ liên quan đến mặt dây chuyền kim cương trị giá hàng chục ngàn USD.

Mặt dây chuyền quý giá này được bà Kim đeo khi cùng chồng dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid – Tây Ban Nha năm 2022.

Chiếc vòng cổ bà Kim Keon-hee đeo khi cùng chồng dự hội nghị NATO ngày 29-6-2022. Ảnh: Presidential Photography Group

Cơ quan điều tra cáo buộc cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc khai man nguồn gốc, dàn dựng tinh vi nhằm lấp liếm về mặt dây chuyền kim cương Van Cleef & Arpels dòng Snowflake trị giá 100 triệu won và né tránh khi thẩm vấn.

Ban đầu, bà Kim nói mượn chiếc mặt dây chuyền kim cương từ bạn, sau đó đổi lời khai thành hàng giả mua ở Hồng Kông – Trung Quốc. Điều này hoàn toàn không đúng sự thật bởi dòng Snowflake chỉ được ra mắt từ năm 2015, tức là 10 năm sau thời điểm bà nói đã mua.

Món đồ xa xỉ này chưa từng được bà Kim kê khai theo luật pháp Hàn Quốc đối với món tài sản có giá trên 5 triệu won - theo Báo South China Morning Post.

"Rõ ràng bà Kim Keon-hee đã nhận chiếc vòng cổ thật từ công ty Seohui và đeo nó khi dự hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2022" - Phó Công tố viên Đặc biệt Oh Jeong-hee nói hôm 11-8 và nhấn mạnh - "Bà Kim khai trong lúc thẩm vấn rằng đó là hàng giả. Điều này cấu thành hành vi cản trở điều tra và tiêu hủy chứng cứ".

Công ty Seohui trước đó thừa nhận đã tặng trang sức cho bà Kim sau khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 5-2022, rồi thu hồi khi vụ việc vỡ lở.

Vụ việc còn hé lộ những bê bối chính trị khi bà bị cáo buộc lạm quyền và thao túng nhân sự thời chồng còn tại vị.

Trở thành cựu Đệ nhất phu phân đầu tiên tại Hàn Quốc bị bắt giữ, bà Kim đang đối diện nhiều tội danh và nguy cơ lớn sẽ phải lãnh án tù.