Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị bắt với hàng loạt cáo buộc

Theo truyền thông Hàn Quốc sáng 13-8, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đã bị đưa đến Trung tâm giam giữ phía Nam Seoul, cũng là nơi chồng bà là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đang bị giam giữ.

Hãng tin Yonhap cho hay bà Kim đang đối diện với 3 cáo buộc: Liên quan đến âm mưu thao túng cổ phiếu, can thiệp bầu cử và nhận hối lộ.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee (giữa) đến Tòa án Trung tâm Quận Seoul hôm 12-8 - Ảnh: YONHAP

Quyết định mới nhất của tòa án đã khiến bà Kim và ông Yoon trở thành đôi vợ chồng cựu tổng thống đầu tiên bị bắt giữ cùng lúc ở nước này.

Trong lệnh bắt giữ được ban hành vào cuối ngày 12-8, Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết họ lo ngại bà Kim có thể tiêu hủy bằng chứng, sau khi nhóm của cố vấn đặc biệt Min Joong-ki yêu cầu lệnh bắt vào tuần trước về các cáo buộc vi phạm Đạo luật thị trường vốn, Đạo luật quỹ chính trị và luật nhận hối lộ để hòa giải.

Trong phiên điều trần hôm 12-8 trước khi cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị bắt, các công tố viên đặc biệt đã nhấn mạnh đến những rủi ro bà tiêu hủy bằng chứng, trong khi luật sư của bà lập luận rằng bà đã hợp tác trong quá trình thẩm vấn và sức khỏe không tốt.

Bà Kim bị cáo buộc tham gia vào chương trình thao túng giá cổ phiếu liên quan đến Deutsch Motors - một đại lý của hãng xe Đức BMW tại Hàn Quốc - từ năm 2009-2012; can thiệp vào việc đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội Hàn Quốc năm 2022 và cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Bên cạnh đó, cựu đệ nhất phu nhân được cho là đã nhận quà xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất thông qua một pháp sư để đổi lấy ưu đãi kinh doanh.

Bà Kim đã xin lỗi khi xuất hiện để nhóm cố vấn đặc biệt thẩm vấn vào giữa tuần trước, tự gọi mình là "kẻ vô danh" đã gây ra lo ngại cho người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, bà được cho là đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt nhắm vào tổng cộng 16 cáo buộc hình sự chống lại cựu đệ nhất phu nhân.

Ngoài 3 cáo buộc trong lệnh bắt giữ, các tội danh mà bà Kim đang bị điều tra còn bao gồm một dự án đường cao tốc, trong đó điểm cuối đường này bị nghi đã được chuyển đến nơi gia đình bà sở hữu đất ở làng Yangpyeon, phía Đông Seoul; cũng như các ưu đãi trong một dự án xây dựng căn hộ.

Việc tòa án ra lệnh bắt giữ có khả năng giúp nhóm điều tra tập trung vào những cáo buộc đó.



