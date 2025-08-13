Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị bắt với hàng loạt cáo buộc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị bắt với hàng loạt cáo buộc

Anh Thư

(NLĐO) - Tòa án quận trung tâm Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee vào cuối ngày 12-8.

Theo truyền thông Hàn Quốc sáng 13-8, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đã bị đưa đến Trung tâm giam giữ phía Nam Seoul, cũng là nơi chồng bà là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đang bị giam giữ.

Hãng tin Yonhap cho hay bà Kim đang đối diện với 3 cáo buộc: Liên quan đến âm mưu thao túng cổ phiếu, can thiệp bầu cử và nhận hối lộ.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị bắt với hàng loạt cáo buộc- Ảnh 1.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee (giữa) đến Tòa án Trung tâm Quận Seoul hôm 12-8 - Ảnh: YONHAP

Quyết định mới nhất của tòa án đã khiến bà Kim và ông Yoon trở thành đôi vợ chồng cựu tổng thống đầu tiên bị bắt giữ cùng lúc ở nước này.

Trong lệnh bắt giữ được ban hành vào cuối ngày 12-8, Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết họ lo ngại bà Kim có thể tiêu hủy bằng chứng, sau khi nhóm của cố vấn đặc biệt Min Joong-ki yêu cầu lệnh bắt vào tuần trước về các cáo buộc vi phạm Đạo luật thị trường vốn, Đạo luật quỹ chính trị và luật nhận hối lộ để hòa giải.

Trong phiên điều trần hôm 12-8 trước khi cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị bắt, các công tố viên đặc biệt đã nhấn mạnh đến những rủi ro bà tiêu hủy bằng chứng, trong khi luật sư của bà lập luận rằng bà đã hợp tác trong quá trình thẩm vấn và sức khỏe không tốt.

Bà Kim bị cáo buộc tham gia vào chương trình thao túng giá cổ phiếu liên quan đến Deutsch Motors - một đại lý của hãng xe Đức BMW tại Hàn Quốc - từ năm 2009-2012; can thiệp vào việc đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội Hàn Quốc năm 2022 và cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Bên cạnh đó, cựu đệ nhất phu nhân được cho là đã nhận quà xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất thông qua một pháp sư để đổi lấy ưu đãi kinh doanh.

Bà Kim đã xin lỗi khi xuất hiện để nhóm cố vấn đặc biệt thẩm vấn vào giữa tuần trước, tự gọi mình là "kẻ vô danh" đã gây ra lo ngại cho người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, bà được cho là đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt nhắm vào tổng cộng 16 cáo buộc hình sự chống lại cựu đệ nhất phu nhân.

Ngoài 3 cáo buộc trong lệnh bắt giữ, các tội danh mà bà Kim đang bị điều tra còn bao gồm một dự án đường cao tốc, trong đó điểm cuối đường này bị nghi đã được chuyển đến nơi gia đình bà sở hữu đất ở làng Yangpyeon, phía Đông Seoul; cũng như các ưu đãi trong một dự án xây dựng căn hộ.

Việc tòa án ra lệnh bắt giữ có khả năng giúp nhóm điều tra tập trung vào những cáo buộc đó.


Tin liên quan

Cựu tổng thống Hàn Quốc không chịu mặc quần áo để tránh bị bắt đi thẩm vấn

Cựu tổng thống Hàn Quốc không chịu mặc quần áo để tránh bị bắt đi thẩm vấn

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ mặc đồ lót và nằm trên sàn phòng giam, khiến lực lượng bắt giữ phải rút lui

Hàn Quốc phát lệnh bắt cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

(NLĐO) - Tòa án quận trung tâm Seoul – Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan tới nỗ lực thiết quân luật bất thành năm 2024.

Nhiều thử thách chờ tân tổng thống Hàn Quốc

Cử tri Hàn Quốc hôm 3-6 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống.

Kim Keon-hee cựu đệ nhất phu nhân đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Hàn Quốc cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị bắt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo