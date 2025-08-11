Chùa Som Rong, hay còn gọi là Bôtum Vong Sa Som Rong, tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Từ khi được xây dựng vào năm 1785 với kiến trúc gỗ lợp lá đơn sơ, qua hơn 2 thế kỷ và nhiều lần trùng tu, ngôi chùa ngày nay đã trở thành một quần thể kiến trúc khang trang và trang nghiêm.

Tượng Phật nằm lớn nhất Việt Nam tại chùa Som Rong, đi từ xa có thể nhìn thấy

Bước vào khuôn viên rộng 5 ha, du khách ngay lập tức cảm nhận được bóng mát của những cây sao cổ thụ. Điểm đầu tiên thu hút ánh nhìn là ngôi bảo tháp cao 25 m, được xây dựng cách đây khoảng 15 năm trên diện tích 100 m², được đặt ngay lối vào.

Bên cạnh đó là tòa nhà sala rộng hơn 1.000 m² với thiết kế hai tầng thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc truyền thống Khmer và phong cách hiện đại.

Cách phối màu đặc sắc của tòa nhà không chỉ tạo nên vẻ đẹp bắt mắt mà còn thể hiện sự tôn kính đối với văn hóa tâm linh.

Bên trong sala, tượng Phật Thích Ca đứng trên 9 con rồng như một biểu tượng thiêng liêng, thể hiện ý nghĩa sâu sắc về việc đức Phật phổ độ chúng sinh.

Ngôi bảo tháp được đặt ngay lối vào thu hút mọi ánh nhìn

Tuy nhiên, điểm nhấn làm nên danh tiếng của chùa Som Rong chính là tượng Phật Thích Ca niết bàn. Với chiều dài 63 m, cao 22,5 m và nặng 490 tấn, pho tượng được đặt trên bệ cao 28 mét so với mặt đất, tôn lên vẻ huy hoàng và trang nghiêm.

Kiến trúc chùa Som Rong mang đậm bản sắc văn hóa Khmer

Hai màu chủ đạo trắng và xanh nhạt không chỉ tạo nên vẻ đẹp thanh thoát mà còn thể hiện sự an lành và bình tĩnh. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, đây chính thức là tượng Phật nằm lớn nhất nước.

Nhiều du khách trong trang phục Khmer chụp ảnh lưu niệm tại chùa

Chùa Som Rong là điểm du lịch tâm linh thu hút rất đông du khách đến TP Cần Thơ

Bà Lê Thị Bảo Duyên, một du khách đến từ tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: "Từng tham quan nhiều ngôi chùa nhưng chùa Som Rong thực sự khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Kiến trúc Khmer truyền thống kết hợp hiện đại rất hài hòa, đặc biệt là tượng Phật nằm rất đẹp và uy nghiêm".