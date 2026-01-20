HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chiến đấu cơ Mỹ đến Greenland, Đan Mạch thêm quân

Huệ Bình

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ thông báo quân đội Mỹ sẽ triển khai máy bay đến Căn cứ Không gian Pituffik ở Greenland giữa lúc căng thẳng leo thang.

"Các máy bay của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) sẽ sớm có mặt tại Căn cứ Không gian Pituffik ở Greenland" - tổ chức phòng thủ chung giữa Mỹ và Canada cho biết trên mạng xã hội X ngày 19-1.

Mặc dù phía NORAD khẳng định đây là một phần của các hoạt động hợp tác quốc phòng định kỳ giữa Mỹ, Canada và Đan Mạch nhằm bảo vệ Bắc Mỹ, nhưng thời điểm diễn ra khiến dư luận không khỏi chú ý.

NORAD nhấn mạnh việc triển khai được phối hợp chặt chẽ với Đan Mạch và tất cả các lực lượng đang hoạt động với đầy đủ giấy phép ngoại giao. Phía Greenland cũng đã được thông báo về các kế hoạch này.

Theo NORAD, các máy bay sẽ hỗ trợ các hoạt động phân tán định kỳ nhằm bảo vệ Bắc Mỹ.

Căn cứ Không gian Pituffik (trước đây gọi là Căn cứ Không quân Thule) là một cơ sở quân sự và trung tâm liên lạc của Mỹ ở phía Tây Bắc Greenland, vận hành hệ thống cảnh báo tên lửa.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, nhiều nhà phân tích cho rằng các thỏa thuận quốc phòng hiện có (chẳng hạn thỏa thuận với NORAD) đã đủ để bảo vệ hòn đảo này mà không cần đến một sự thay đổi về chủ quyền.

Mỹ và Đan Mạch đồng loạt tăng cường quân sự tại Greenland - Ảnh 1.

Theo đài TV2 (Đan Mạch), một lực lượng binh sĩ Đan Mạch dự kiến đổ bộ xuống sân bay quốc tế Kangerlussuaq của Greenland vào tối 19-1. Ảnh: EPA

Song song với các động thái từ phía Washington, Đan Mạch cũng đã có những bước đi quyết liệt nhằm khẳng định sự hiện diện của mình.

Theo các báo cáo từ truyền thông địa phương ngày 19-1, Copenhagen đang đẩy mạnh triển khai quân đội đến các địa điểm trọng yếu như thủ phủ Nuuk và thị trấn Kangerlussuaq - nơi có sân bay quốc tế của Greenland.

Thiếu tướng Søren Andersen, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch, cho biết hàng trăm binh sĩ đã có mặt để tham gia cuộc tập trận mang tên "Arctic Endurance" (tạm dịch: Bền bỉ ở Bắc Cực).

Ông Andersen tiết lộ đợt triển khai này nhằm ứng phó với các mối đe dọa từ Nga hơn là trực diện nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đáng chú ý, các binh sĩ bổ sung được gửi đến Greenland sẽ không về nước sớm.

Chia sẻ với tờ Le Monde, ông Andersen cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh này trong một năm, có thể là hai năm, với sự hợp tác của các binh sĩ nước ngoài. Chúng tôi đang xây dựng lộ trình triển khai quân đến Greenland trong năm 2026 và những năm tiếp theo, vì vậy đây là một sứ mệnh dài hạn".

Trên mặt trận ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen đã chính thức đề nghị một phái bộ NATO đến Greenland sau cuộc gặp với Tổng thư ký Mark Rutte.

Ông Poulsen không ngần ngại chỉ trích những lời đe dọa sáp nhập từ phía ông Donald Trump là "thực sự gây tổn thương", song thừa nhận châu Âu chưa thể tách rời Mỹ.

Ông Poulsen cảnh báo nếu thiếu đi sự bảo vệ từ Washington, NATO sẽ rơi vào khủng hoảng phòng thủ. Do đó, châu Âu buộc phải đẩy mạnh năng lực tự chủ quân sự.

