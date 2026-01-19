HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Donald Trump gửi thư cho thủ tướng Na Uy, nói về giải Nobel Hòa bình

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết kế hoạch kiểm soát Greenland xuất phát từ việc ông không được nhận giải Nobel Hòa bình năm 2025.

Ngày 19-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư cho Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store liên quan tới kết quả giải Nobel Hòa bình năm 2025.

“Xét thấy đất nước ngài quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình dù tôi đã ngăn chặn 8 xung đột, tôi cảm thấy không còn nghĩa vụ phải nghĩ về hòa bình thuần túy nữa, mặc dù hòa bình sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Giờ đây, tôi sẽ xem xét điều gì tốt và phù hợp với Mỹ” - ông Donald Trump viết.

Ông cũng đổ lỗi cho Đan Mạch không thể “bảo vệ” Greenland trước Nga và Trung Quốc, đồng thời đặt câu hỏi “tại sao họ lại có quyền sở hữu ở đó?”.

Ông Trump "trả thù" vì không được giải Nobel Hòa bình - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Không có văn bản nào chứng minh, chỉ biết là có một con tàu đã cập bến ở đó hàng trăm năm trước nhưng chúng tôi cũng từng có tàu tới đó. Tôi đã làm nhiều điều cho NATO hơn bất cứ ai kể từ khi liên minh thành lập, và giờ đây NATO cần làm gì đó cho Mỹ. Thế giới sẽ không an toàn trừ khi chúng tôi kiểm soát hoàn toàn Greenland” - bức thư viết thêm.

Ông Donald Trump nhiều lần khẳng định muốn mua Greenland, bất chấp việc lãnh đạo Đan Mạch và Greenland tuyên bố hòn đảo không phải hàng hóa mua bán và không muốn trở thành một phần của Mỹ. 

Mọi động thái quân sự của Mỹ chống lại Greenland sẽ là hành động chưa từng có tiền lệ, có khả năng đặt dấu chấm hết cho liên minh quân sự NATO.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Donald Trump cáo buộc "Đan Mạch bất lực dù NATO đã cảnh báo nước này phải loại bỏ mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc suốt 20 năm qua". 

Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy Greenland bị bao vây bởi các tàu Nga và Trung Quốc, trong khi các chuyên gia an ninh, chính phủ Đan Mạch và chính phủ Thụy Điển nói tuyên bố này không chính xác.

Ông Donald Trump đe dọa áp thuế quan với các quốc gia châu Âu phản đối kế hoạch sáp nhập Greenland, bao gồm cả Anh. Một nguồn tin tiết lộ EU chuẩn bị áp thuế trả đũa trị giá 93 tỉ euro với hàng xuất khẩu Mỹ sang khối này.

