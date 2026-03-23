Chiến lược “kiềng ba chân” của Bóng đá Việt Nam: Khi nội lực gặp gỡ điểm tựa dinh dưỡng

Chiều 21-3-2026, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (VFF), một chương trình hội quân đặc biệt đã diễn ra khi Đội tuyển Quốc gia Nam và Đội tuyển U23 cùng xuất hiện trên sân tập dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik.

Trong khuôn khổ sự kiện "Mega Meet & Greet", gần 50 thành viên Herbalife đã mang đến gói giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt và nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ, giúp các "chiến binh sao vàng" xây dựng nội lực vững chắc cho những hành trình hiện thực hóa giấc mơ tại các đấu trường quốc tế.

Ảnh: Herbalife tiếp bước dinh dưỡng lành mạnh cho Đội tuyển bóng đá Việt Nam chinh phục mùa giải 2026 thành công

Chiến lược "Nhúng" thế hệ: Bước đi bản lề của HLV Kim Sang Sik

Vượt ra khỏi khuôn khổ một buổi tập huấn thông thường, kỳ hội quân tháng 3-2026 không chỉ là buổi tập huấn định kỳ mà còn là "nước cờ" chiến lược của HLV Kim Sang Sik. Việc để ĐTQG và U23 tập luyện song song tạo ra môi trường "nhúng" thực tế, giúp các cầu thủ trẻ vừa trở về từ giải U23 châu Á 2026 sớm thẩm thấu triết lý và nâng cao bản lĩnh khi sát cánh cùng các đàn anh dày dạn kinh nghiệm.

Ảnh: Tập luyện nghiêm túc kỷ luật kết hợp những kiến thức quý báu về dinh dưỡng và vận động mang đến thể lực tốt cho các cầu thủ Việt Nam

Sự đồng bộ này cho phép Ban huấn luyện rà soát, chuyển giao nhân sự linh hoạt, đảm bảo tính kế thừa và chiều sâu đội hình cho chiến dịch cho các giải đấu lớn nhất châu lục thời gian tới.

Khoa học dinh dưỡng - "Động cơ" cho những bước chạy không mệt mỏi

Trong bóng đá hiện đại, tốc độ phục hồi cơ bắp là yếu tố sống còn bên cạnh cường độ tập luyện. Hiểu rõ nhu cầu này của các vận động viên chuyên nghiệp, Herbalife đã trực tiếp trang bị gói giải pháp dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học ngay trong buổi tập.

Cụ thể, sản phẩm Herbalife 24 Hydrate đóng vai trò bù nước và điện giải kịp thời, duy trì sự tỉnh táo khi vận động mạnh. Herbalife 24 Rebuild Strength hỗ trợ phục hồi mô cơ nhanh chóng sau các bài tập đối kháng, trong khi Hỗn hợp Dinh dưỡng Công thức 1 và Hỗn Hợp Vitamin Công Thức 2 cung cấp hệ dưỡng chất thiết yếu, giúp duy trì thể trạng khỏe mạnh xuyên suốt kỳ hội quân.

Ảnh: Chế độ dinh dưỡng cân bằng phù hợp là cam kết của Herbalife trong việc đồng hành cùng bóng đá Việt Nam

Sự kết hợp bài bản các dòng sản phẩm này không chỉ hỗ trợ thể lực tức thời mà còn giúp cầu thủ duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài - yếu tố then chốt để bóng đá Việt Nam vươn tầm ở những đấu trường đòi hỏi sức bền cao.

Tiếp sức tinh thần từ cộng đồng Thành viên độc lập

Sự kiện tại sân tập VFF không chỉ là buổi huấn luyện chuyên môn mà còn là ngày hội của niềm tin và sự gắn kết. Từ 16h15, gần 50 Thành viên độc lập Herbalife đã có mặt để tặng hoa, trao quà và khích lệ các tuyển thủ. Những cái bắt tay ấm áp cùng hoạt động giao lưu trực tiếp đã xóa nhòa khoảng cách giữa nhà tài trợ và đội tuyển, mang đến nguồn năng lượng tích cực. Sự quan tâm này giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin, cảm nhận rõ sự đồng hành của cộng đồng để chuyển hóa thành động lực chiến đấu mạnh mẽ trên sân cỏ.

Ảnh: Thành viên độc lập Herbalife có buổi giao lưu gặp gỡ với các cầu thủ Việt Nam

Cam kết bền bỉ cho một năm bứt phá

Hợp tác chiến lược 2024 - 2027 giữa VFF và Herbalife tiếp tục khẳng định tầm nhìn: lấy dinh dưỡng khoa học làm nền tảng cho thành công bền vững. Vượt xa giá trị tài trợ thông thường, chương trình còn góp phần thay đổi tư duy chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp cho vận động viên.

Với sự chuẩn bị toàn diện từ chiến thuật của Ban huấn luyện đến nền tảng thể lực và tinh thần từ Herbalife, các Đội tuyển Quốc gia đã sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới trong năm 2026, mang lại niềm tự hào cho hàng triệu người hâm mộ.

Ảnh: HLV Kim Sang Sik & các cầu thủ Việt Nam có buổi tập vào chiều 21-3-2026 giao lưu với người hâm mộ

