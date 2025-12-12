Herbalife góp phần thúc đẩy sự sáng tạo trong dinh dưỡng toàn cầu với trung tâm mới

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành một công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã đầu tư khoảng 7 triệu Đô la Mỹ để xây dựng Trung Tâm Chuyên Môn mới.

Cơ sở này tích hợp ba chức năng chính: Nghiên cứu và Phát triển, Khoa học Cảm quan và Kiểm soát Chất lượng. Được trang bị những công nghệ hàng đầu trong ngành, Trung tâm được thiết kế để tối ưu hóa chu kỳ sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và thúc đẩy phát triển sản phẩm.

Cơ sở này được trang bị các công nghệ phân tích tiên tiến, bao gồm Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), Sắc ký lỏng - Khối phổ song song (LC-MS/MS), Sắc ký khí (GC), Khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS), và xét nghiệm DNA để xác thực nguồn gốc thực vật và men vi sinh. Cùng nhau, các công nghệ này cho phép Herbalife xác minh chi tiết danh tính thành phần, đánh giá độ tinh khiết và hiệu lực, ngăn ngừa nhiễm bẩn và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính toàn vẹn của sản phẩm.

"Tại Herbalife, phương pháp tiếp cận nghiêm ngặt, dựa trên nền tảng khoa học của chúng tôi thúc đẩy sự sáng tạo và đảm bảo mọi sản phẩm đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và hiệu quả", ông Troy Hicks, Giám đốc Điều hành Herbalife, cho biết.

"Với Trung Tâm Chuyên Môn mới này, chúng tôi đang thúc đẩy khả năng phát triển các giải pháp đột phá về sức khỏe và thể chất, hỗ trợ các Thành Viên Độc Lập của chúng tôi tự tin cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới", ông chia sẻ thêm.

Ảnh: Herbalife khánh thành Trung Tâm Chuyên Môn mới – Phòng Thí Nghiệm Kiểm Soát Chất Lượng và Nghiên Cứu và Phát Triển tại Torrance, bang California, Mỹ

Trung Tâm Chuyên Môn góp phần củng cố hệ thống quản lý chất lượng độc quyền "Seed to Feed – Từ Gieo Trồng Đến Tiêu Dùng" của Herbalife, một quy trình tích hợp hoàn toàn đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc, độ tinh khiết, hiệu lực và an toàn của nguyên liệu từ khâu tìm nguồn cung ứng đến thành phẩm.

Trung tâm Torrance là một trong ba phòng thí nghiệm nghiên cứu và thử nghiệm của Herbalife tại Hoa Kỳ, cùng với các phòng thí nghiệm tại Lake Forest, California và Winston-Salem, Bắc Carolina.

Các phòng thí nghiệm này là một phần của mạng lưới các trung tâm nghiên cứu và phát triển thuộc sở hữu của Herbalife trên toàn thế giới. Tất cả các phòng thí nghiệm đều được chứng nhận ISO 17025, xác minh rằng các thành phần tuân thủ cả tiêu chuẩn của công ty và quy định của chính phủ.

Đội ngũ sáng tạo, phát triển và chất lượng sản phẩm của Herbalife bao gồm các nhà khoa học đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều bằng cấp cao, bao gồm Tiến sĩ. Chỉ riêng tại trung tâm Torrance, hơn 40 nhà khoa học và chuyên gia đã hợp tác, mang đến chuyên môn về hóa học hữu cơ và phân tích, khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, vi sinh vật học, khoa học cảm quan và sinh học phân tử.

Cơ sở hạ tầng nghiên cứu toàn cầu của Herbalife hỗ trợ các nỗ lực không ngừng trong việc xác nhận lâm sàng, khám phá thành phần bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và nghiên cứu thực vật tiên tiến.

Những cải tiến gần đây bao gồm phương pháp xác định Aloin trong Lô hội của Herbalife được AOAC INTERNATIONAL chính thức công nhận và các công thức chiết xuất từ thực vật mới được phát triển thông qua năng lực nghiên cứu và phát triển thực vật tích hợp theo chiều dọc của Herbalife.

Trong 45 năm qua, Herbalife giữ vững cam kết thúc đẩy dinh dưỡng thông qua sự sáng tạo dựa trên khoa học và các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Bằng cách kết hợp nghiên cứu tiên tiến, công nghệ tiên tiến và mạng lưới phòng thí nghiệm chuyên biệt toàn cầu, công ty đảm bảo các sản phẩm của mình luôn an toàn, hiệu quả và toàn vẹn thành phần.

Trung tâm Torrance, được công nhận với chứng nhận Cấp độ Xanh (Green Level) cao nhất từ tổ chức Phòng thí nghiệm Xanh (My Green Lab), tiếp tục tái khẳng định cam kết của Herbalife đối với các hoạt động phòng thí nghiệm bền vững và thân thiện với môi trường.

Sự tận tâm không ngừng nghỉ này trao quyền cho các Thành Viên Độc Lập của Herbalife cung cấp các giải pháp dinh dưỡng đáng tin cậy, giúp nâng cao cuộc sống và sức khỏe của khách hàng trên toàn thế giới.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ: Hotline: +84-28-38279191

Email: dichvuthanhvien@herbalife.com Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us