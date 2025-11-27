Chiến sĩ áo xanh đồng hành với người dân vùng thiên tai ở Khánh Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chiến sĩ áo xanh đồng hành với người dân vùng thiên tai ở Khánh Hòa

Huế Xuân

(NLĐO) - Nước lũ rút dần cũng là lúc những chiến sĩ tình nguyện của TP HCM tăng tốc tái thiết, triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực ở tỉnh Khánh Hòa.

Tại các điểm trưởng của tỉnh Khánh Hòa, từng mảng tường được dội rửa sạch sẽ, bàn ghế cũng được sửa chữa chắc chắn hơn... Trong suốt 3 ngày qua, các chiến sĩ tình nguyện TP HCM đã dồn hết sức trẻ để tái thiết sau lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, học sinh nhanh chóng trở lại trường.

Ngày 26-11, ông Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM, dẫn đầu đoàn công tác của TP HCM đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chịu nhiều thiệt hại tại tỉnh Khánh Hòa.

Chiến sĩ áo xanh xắn tay dọn dẹp, trao gần 1.000 phần quà cho học sinh vùng lũ - Ảnh 1.

Ông Ngô Minh Hải hỏi thăm và trao quà hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ vừa qua

Chiến sĩ áo xanh xắn tay dọn dẹp, trao gần 1.000 phần quà cho học sinh vùng lũ - Ảnh 2.

Các chiến sĩ áo xanh tăng tốc dọn dẹp tại các điểm trường

Chiến sĩ áo xanh xắn tay dọn dẹp, trao gần 1.000 phần quà cho học sinh vùng lũ - Ảnh 3.
Chiến sĩ áo xanh xắn tay dọn dẹp, trao gần 1.000 phần quà cho học sinh vùng lũ - Ảnh 4.

Mỗi người một tay, giúp sức dọn dẹp trường học trở lại khang trang, sạch sẽ

Tại đây, đoàn đã trao 600 phần quà (dụng cụ học tập và 1 triệu đồng) đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các điểm trường: Trường THPT Hoàng Hoa Thám (xã Diên Khánh), Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Nha Trang), Trường Tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang), Trường Tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền), Trường Tiểu học Diên Phú (xã Diên Điền).

Đoàn công tác đã trao tặng 300 phần quà đến các hộ dân, gia đình có trẻ em đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của lũ lụt tại xã Suối Cầu, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Song song đó, các chiến sĩ trẻ tập trung dọn dẹp vệ sinh, cải tạo môi trường tại Trường Mầm non Duyên Khánh, nhanh chóng mang lại không gian an toàn và sạch sẽ cho các em nhỏ. Đồng thời, trao tặng những túi quà an sinh đến Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phổi tỉnh Khánh Hòa nhằm động viên tinh thần lực lượng y tế đang nỗ lực cống hiến nơi tuyến đầu.

Chiến sĩ áo xanh xắn tay dọn dẹp, trao gần 1.000 phần quà cho học sinh vùng lũ - Ảnh 5.
Chiến sĩ áo xanh xắn tay dọn dẹp, trao gần 1.000 phần quà cho học sinh vùng lũ - Ảnh 6.
Chiến sĩ áo xanh xắn tay dọn dẹp, trao gần 1.000 phần quà cho học sinh vùng lũ - Ảnh 7.

Mỗi hành động kịp thời là một lời cam kết của tuổi trẻ TP HCM trong hành trình sẻ chia và đồng hành cùng người dân vùng thiên tai

Trước đó, trong 2 ngày 24 và 25-11, đoàn đã thực hiện trao tặng hơn 4.700 phần quà cho các em thiếu nhi tại 20 điểm trường tiểu học và THCS trên địa bàn; thực hiện dọn dẹp vệ sinh, cải tạo môi trường tại Trường THCS Trần Nhân Tông (xã Diên Khánh) và Trường Tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền).

150 chiến sĩ áo xanh tình nguyện, họ là ai?

Đội hình thanh niên tình nguyện của của TP HCM gồm 50 thanh niên cứu nạn - cứu hộ và y tế, 20 huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam, 80 đoàn viên - hội viên - sinh viên - thanh niên tình nguyện.

Nhiệm vụ các chiến sĩ tình nguyện là phối hợp với câu lạc bộ xe địa hình, lực lượng chức năng địa phương để tìm kiếm, cứu hộ, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, sửa chữa phương tiện bị hư hỏng; đồng thời, tiếp nhận, điều phối và trao tận tay hàng hóa cứu trợ do TP HCM gửi đến.


Tin liên quan

VIDEO: Sinh viên gom tập trắng tiếp sức học sinh vùng lũ

(NLĐO) - Sinh viên và giảng viên là những vệ tinh tốt nhất, nắm rõ tình hình các trường học ở quê nhà, kịp thời báo với nhà trường để lên danh sách hỗ trợ.

Nhiều trường ĐH, CĐ ở TP HCM hỗ trợ sinh viên, học sinh vùng thiên tai

(NLĐO) - Những suất học bổng, phần quà gửi đến học sinh, sinh viên và đồng bào vùng bị thiên tai là sự chung tay kịp thời giúp ổn định cuộc sống, học tập.

Trường học thử nghiệm giáo dục AI: Cần có lộ trình

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đặt ra các thách thức về an toàn dữ liệu, năng lực số của giáo viên, nguy cơ học sinh phụ thuộc công nghệ...

tỉnh Khánh Hòa TP HCM miền Trung Trường đại học học sinh sinh viên chiến sĩ áo xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo