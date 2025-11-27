Chiến sĩ áo xanh đồng hành với người dân vùng thiên tai ở Khánh Hòa

Tại các điểm trưởng của tỉnh Khánh Hòa, từng mảng tường được dội rửa sạch sẽ, bàn ghế cũng được sửa chữa chắc chắn hơn... Trong suốt 3 ngày qua, các chiến sĩ tình nguyện TP HCM đã dồn hết sức trẻ để tái thiết sau lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, học sinh nhanh chóng trở lại trường.

Ngày 26-11, ông Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM, dẫn đầu đoàn công tác của TP HCM đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chịu nhiều thiệt hại tại tỉnh Khánh Hòa.

Ông Ngô Minh Hải hỏi thăm và trao quà hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ vừa qua

Các chiến sĩ áo xanh tăng tốc dọn dẹp tại các điểm trường

Mỗi người một tay, giúp sức dọn dẹp trường học trở lại khang trang, sạch sẽ

Tại đây, đoàn đã trao 600 phần quà (dụng cụ học tập và 1 triệu đồng) đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các điểm trường: Trường THPT Hoàng Hoa Thám (xã Diên Khánh), Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Nha Trang), Trường Tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang), Trường Tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền), Trường Tiểu học Diên Phú (xã Diên Điền).

Đoàn công tác đã trao tặng 300 phần quà đến các hộ dân, gia đình có trẻ em đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của lũ lụt tại xã Suối Cầu, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Song song đó, các chiến sĩ trẻ tập trung dọn dẹp vệ sinh, cải tạo môi trường tại Trường Mầm non Duyên Khánh, nhanh chóng mang lại không gian an toàn và sạch sẽ cho các em nhỏ. Đồng thời, trao tặng những túi quà an sinh đến Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phổi tỉnh Khánh Hòa nhằm động viên tinh thần lực lượng y tế đang nỗ lực cống hiến nơi tuyến đầu.

Mỗi hành động kịp thời là một lời cam kết của tuổi trẻ TP HCM trong hành trình sẻ chia và đồng hành cùng người dân vùng thiên tai

Trước đó, trong 2 ngày 24 và 25-11, đoàn đã thực hiện trao tặng hơn 4.700 phần quà cho các em thiếu nhi tại 20 điểm trường tiểu học và THCS trên địa bàn; thực hiện dọn dẹp vệ sinh, cải tạo môi trường tại Trường THCS Trần Nhân Tông (xã Diên Khánh) và Trường Tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền).

150 chiến sĩ áo xanh tình nguyện, họ là ai? Đội hình thanh niên tình nguyện của của TP HCM gồm 50 thanh niên cứu nạn - cứu hộ và y tế, 20 huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam, 80 đoàn viên - hội viên - sinh viên - thanh niên tình nguyện. Nhiệm vụ các chiến sĩ tình nguyện là phối hợp với câu lạc bộ xe địa hình, lực lượng chức năng địa phương để tìm kiếm, cứu hộ, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, sửa chữa phương tiện bị hư hỏng; đồng thời, tiếp nhận, điều phối và trao tận tay hàng hóa cứu trợ do TP HCM gửi đến.



