Nhiều trường ĐH, CĐ ở TP HCM hỗ trợ sinh viên, học sinh vùng thiên tai

Trường ĐH Tài chính – Marketing (UFM) vừa thông báo triển khai gói hỗ trợ học phí dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại 3 địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai gồm Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Theo nhà trường, chính sách áp dụng cho sinh viên các khóa 22D, 23D, 24D và 25D hệ chính quy. Danh sách sinh viên thuộc diện hỗ trợ sẽ được cập nhật trước ngày 10-12-2025.

Sinh viên thuộc diện hưởng hỗ trợ được giảm 10% học phí học kỳ 1 năm 2026, tính theo mức phí thực tế phát sinh. Khoản giảm sẽ được trừ trực tiếp trên hệ thống UIS.

Ngoài ra, UFM cũng gia hạn thời gian đóng học phí đến ngày 28-2-2026 cho nhóm sinh viên này. Việc gia hạn được thực hiện tự động, sinh viên không cần nộp đơn hay thao tác thêm.

Sinh viên tại các vùng bị ảnh hưởng, không thể di chuyển đến trường trong các đợt thi, được phép nộp đơn xin thi phụ kèm minh chứng liên quan đến mưa lũ. Việc đăng ký thực hiện trực tuyến qua trang cá nhân, mục lịch thi.

Đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà trường khuyến khích sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên để được hỗ trợ thêm.

Đoàn cứu trợ của Trường ĐH Tài chính - Marketing trước giờ lên đường

Ngoài hỗ trợ học phí cho sinh viên, Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng kêu gọi sự chung tay đóng góp của cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường cùng các doanh nghiệp... để hỗ trợ học sinh vùng lũ.

Sáng nay, 26-11, đoàn công tác của trường cũng đã lên đường đi trao học bổng, quà hỗ trợ học sinh các tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ), Gia Lai (khu vực Bình Định cũ), Khánh Hòa bị ảnh hưởng bão, lũ.

Trường ĐH Công Thương TPHCM sáng 26-11 cũng phát động quyên góp từ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường cùng các doanh nghiệp... để hỗ trợ người dân vùng lũ. Sau phát động này, những quyên góp sẽ được trường thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TP HCM để gửi đến người dân vùng lũ.

Mới đây, trường cũng gia hạn cho sinh viên vùng lũ nộp hồ sơ hỗ trợ. ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường, cho biết trường đã kéo dài thời gian cho sinh viên vùng chịu ảnh hưởng đăng ký nhận hỗ trợ đến hết ngày 1-12-2025. Mức hỗ trợ sẽ được nhà trường cân nhắc dựa theo số lượng sinh viên đăng ký, mức độ thiệt hại...

Nhiều trường ĐH khác cũng đã đưa ra kế hoạch hỗ trợ sinh viên, đồng bào vùng bị thiên tai.

Sáng 26-11, Đoàn cứu trợ của Trường CĐ Kỹ nghệ II (TP HCM) cũng đã đến Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) để trao quà, học bổng cho học sinh. PGS-TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường trao 100 suất học bổng trị giá 6 tỉ đồng cùng 1.000 cuốn tập và 1.000 cây bút cho học sinh.

PGS-TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II, trao quà cho người dân

Ngoài ra, trường còn trao 100 phần quà, sửa xe thay nhớt miễn phí cho 200 xe máy cho học sinh và người dân tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ) .