Bạn đọc

Chiến sĩ nhặt được hơn 20 triệu đồng lập tức đến công an xã tìm người trả lại

Thanh Thảo

(NLĐO) - Một chiến sĩ trên đường đi làm đã nhặt được một túi tiền, sau đó mang đến Công an xã Phú Giáo giao nộp

Ngày 6-11, Công an xã Phú Giáo đã tiến hành trao trả lại số tiền 20.745.000 đồng cho bà Lê Ái Khanh (SN 1980, trú tại ấp 2, xã Phú Giáo). Bà Khanh là người bị đánh rơi tài sản.

img

Ông Hà Thống Lĩnh (ảnh phải) đến gửi lại Công an xã tiền nhặt được trên đường, sau đó công an xã trao trả cho bà Lê Ái Khanh

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 4-11, ông Hà Thống Lĩnh (ngụ ấp 1, xã Phú Giáo), trong lúc đi trên đường Độc Lập, ấp 1 đã nhặt được một túi tiền. Ngay sau khi phát hiện, ông Lĩnh đã chủ động mang toàn bộ số tiền trên đến Công an xã Phú Giáo giao nộp. Hành động đẹp của ông Lĩnh đã được nhiều người khen ngợi.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Phú Giáo đã tiến hành xác minh, làm việc với các bên liên quan. Qua xác minh, xác định số tiền trên là của bà Lê Ái Khanh (trú ấp 2, xã Phú Giáo) bị đánh rơi trong quá trình đi mua hàng. Công an xã đã mời các bên đến làm việc, lập biên bản và trao trả lại đầy đủ số tiền cho bà Khanh theo đúng quy định.

Theo Công an xã Phú Giáo, hành động trung thực, tự giác của công dân Hà Thống Lĩnh là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trung thực và lòng nhân ái của người dân Phú Giáo, là tấm gương sáng trong phong trào "Người tốt – Việc tốt", góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình, an toàn.

Tin liên quan

Nhiều người dân bất ngờ nhặt được tiền rơi từ trên nóc ô tô đang di chuyển

Nhiều người dân bất ngờ nhặt được tiền rơi từ trên nóc ô tô đang di chuyển

(NLĐO) - Trước lúc đi tới ngân hàng để giao dịch, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã đãng trí để túi nilon chứa 100 triệu đồng lên nóc ô tô rồi điều khiển xe đi. Trong lúc di chuyển, túi tiền bị văng xuống đường, được nhiều người dân nhặt và giao nộp lại cho công an.

CSGT nhặt được tiền giữa đêm, trả lại người đánh rơi

(NLĐO) – Sau khi nhặt được 9,5 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan, Đội tuần tra kiểm soát CSGT Đắk Nông đã báo lãnh đạo và tìm người đánh rơi để trả lại

Nhặt được tiền, 2 học sinh tới công an trình báo tìm người trả lại

(NLĐO) – Trên đường đi học về nhặt được 1,5 triệu đồng, 2 học sinh cấp 2 đã tới cơ quan công an trình báo để tìm người đánh rơi trao trả.

lòng nhân ái công an xã nhặt được tiền chú bộ đội xã Phú Giáo
