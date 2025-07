Chương trình "Chiến sĩ quả cảm" - công tác tuyên truyền đúng lúc của Bộ Công an

Bộ Công an nhận "cơn mưa" lời khen sau tập 1 "Chiến sĩ quả cảm"

"Chiến sĩ quả cảm" vừa lên sóng (VTV3) tập đầu tiên và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Dù mới chỉ ra mắt tập đầu tiên nhưng chương trình đã thành công khắc họa sự quả cảm của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và hơn hết là lan tỏa thông điệp về ý thức trách nhiệm cộng đồng, kỹ năng ứng phó hỏa hoạn, và giá trị của sự đoàn kết, kỷ luật trong mọi tình huống.

Hỏa hoạn là mối nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi người dân Việt Nam phải sẵn sàng đối mặt và xử lý để bảo vệ sự sống của chính mình và người thân xung quanh trước khi lực lượng chuyên nghiệp kịp thời có mặt.

Chính vì vậy, "Chiến sĩ quả cảm" mang sứ mệnh nhấn mạnh rằng sự sống không chỉ được duy trì bởi trái tim quả cảm của chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ mà còn bởi ý thức, hành động đúng và đủ của cộng đồng.

Đây là lời kêu gọi nâng cao nhận thức, đồng thời là lời tri ân sâu sắc đến những người chiến sĩ không ngừng đấu tranh vì sự bình yên của nhân dân.

Đạt hơn 100.000 lượt người xem trong cùng một thời điểm (CCU) ở tập phát sóng đầu tiên - con số biết nói về mức độ thành công thu hút khán giả, đặc biệt là giới trẻ của chương trình bởi vì lối tuyên truyền mới mẻ, trẻ trung, gần gũi về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

"Chiến sĩ quả cảm" - chương trình truyền hình đột phá

Sự đột phá của format chính là một trong những điểm đặc biệt thu hút khán giả ngay sau khi tập 1 lên sóng. Lần đầu tiên một chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam mang 12 nghệ sĩ nổi tiếng bước ra khỏi vùng an toàn để sống và làm việc như những chiến sĩ thực thụ, mang đến góc nhìn chân thực và mới mẻ về lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Một chương trình "thực tế" đúng nghĩa khi đề cao tình chân thực và kịch tích vốn có trong các tình huống "rất đời". Từ tình huống xe cứu hỏa bất ngờ xuất hiện đến bài kiểm tra đám cháy giả định, khán giả được chứng kiến sự chuyển mình của nghệ sĩ qua những trải nghiệm sống động, gần gũi với thực tế nhất.

Chương trình đã dẫn dắt cảm xúc của khán giả qua từng cung bậc đa dạng khác nhau. Cảm xúc căng thẳng tột cùng khi chứng kiến dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Song Luân, MONO gần như gục ngã khi bước vào tình huống thực chiến giả định; cảm xúc hân hoan khi cùng nhau khoác lên mình cảnh phục PCCC & CNCH và giải cứu thành công một mạng sống quý báu.

Khán giả dành nhiều khen ngợi cho chương trình: "Chồng tôi làm phòng cháy chữa cháy. Cưới nhau được 5 năm rồi, tôi muốn xem chương trình này để hiểu và thương anh ấy nhiều hơn. Cảm ơn chương trình nhiều lắm"; "Cảm ơn Bộ Công an cùng toàn thể ê-kíp, chiến sĩ, nghệ sĩ đã tạo nên chương trình tuyệt vời"; "Từ âm thanh đến màu sắc đều chất lượng"; "Xem mà rơi nước mắt thương cho các chiến sĩ thầm lặng"…

“Chiến sĩ quả cảm” - 80 năm truyền thống! Tri ân và tôn vinh: Sứ mệnh thiêng liêng của CAND!

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an từng chia sẻ: "Chiến sĩ quả cảm" là một trong những hoạt động tuyên truyền trọng tâm của của lực lượng Công an hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. "Chiến sĩ quả cảm" mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng: lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, nhân văn và cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Chương trình là lời tri ân sâu sắc, tôn vinh sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Mỗi thước phim, mỗi câu chuyện sẽ là minh chứng sống động cho tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng mãnh liệt đến thế hệ trẻ".

Thông qua chương trình, Bộ Công an kỳ vọng những hình ảnh mà các nghệ sĩ thể hiện cùng những thước phim chân thực về cuộc sống đời thường, những chiến công xuất sắc của lực lượng CAND sẽ chạm vào cảm xúc và lay động trái tim của nghệ sĩ tham gia lẫn khán giả, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm xã hội.

Với 15 tập phát sóng, mỗi tập là lát cắt chân thực, giúp khán giả hiểu hơn về ý chí, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng xông pha của chiến sĩ Công an nhân dân, những con người đang tiếp nối truyền thống vẻ vang bằng sự tận tụy, dấn thân và hy sinh thầm lặng.