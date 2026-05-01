Quốc tế

Chiến sự Trung Đông 1-5: Iran tuyên bố Mỹ "nói dối" thiệt hại, Israel sẵn sàng tái chiến

Xuân Mai

(NLĐO) - Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei cho biết Tehran chưa bao giờ ngừng đàm phán với Mỹ.

Theo hãng tin IRIB, Chánh án Tòa án Tối cao Iran ngày 1-5 tuyên bố: "Chúng tôi không hoan nghênh xung đột nhưng chúng tôi không sợ xung đột. Nếu phẩm giá bị đe dọa, chúng tôi sẽ chiến đấu vì phẩm giá của mình. Đây là lập trường vững chắc của dân tộc chúng tôi".

Ông Gholam-Hossein Mohseni-Ejei khẳng định Iran luôn hoan nghênh đàm phán nhưng ngoại giao phải dựa trên logic và lý trí. Chánh án Tòa án Tối cao Iran cũng cho biết Tehran sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại Mỹ.

img

Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei. Ảnh: Tasnim News Agency

Mỹ cân nhắc tiếp tục tấn công Iran

Theo trang Axios, trong phiên họp kéo dài 45 phút hôm 30-4, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã trình bày với Tổng thống Donald Trump kế hoạch mới về khả năng tái triển khai các hành động quân sự chống lại Iran.

Theo nguồn tin, những chiến lược này tập trung vào các cuộc tấn công tiềm năng trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang cân nhắc bước đi tiếp theo.

Tổng thống Mỹ cho biết ông không loại trừ khả năng khởi động lại cuộc chiến, đồng thời khẳng định các nhà lãnh đạo Iran "đang rất muốn đạt được một thỏa thuận". 

Ông Donald Trump cũng đánh giá cao việc gây ra thiệt hại đối với năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran, đồng thời dự báo giá xăng dầu sẽ giảm khi xung đột kết thúc.

Israel chuẩn bị sẵn sàng

Theo truyền thông Israel, nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, tăng cường chuẩn bị cho khả năng xung đột trở lại với Iran. 

Theo Kênh 12, các quan chức Israel đang chuẩn bị cho khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ ngay từ đầu tuần tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm 30-4 cảnh báo mặc dù Israel ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Mỹ với Iran nhưng nước này có thể "sớm phải hành động trở lại" để loại bỏ "mối đe dọa hiện hữu" do Iran gây ra.

Tuy nhiên, chỉ huy lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Majid Mousavi cùng ngày đe dọa ngay cả một chiến dịch "ngắn hạn và mang tính chiến thuật" của kẻ thù cũng sẽ bị đáp trả bằng các cuộc tấn công "đau đớn, kéo dài và quy mô lớn".

Iran nói Mỹ thiệt hại nặng

Theo hãng thông tấn Tasnim và Fars (Iran), âm thanh hệ thống phòng không hoạt động được nghe thấy tại thủ đô Tehran hôm 30-4, sau khi chúng được kích hoạt để đánh chặn các máy bay cỡ nhỏ và máy bay không người lái.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố Lầu Năm Góc "đang nói dối" về tổn thất kinh tế của cuộc chiến do Mỹ - Israel phát động từ ngày 28-2.

Ông Araghchi viết trên mạng xã hội X: "Canh bạc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến nay đã trực tiếp tiêu tốn của nước Mỹ 100 tỉ USD, cao gấp 4 lần so với con số họ công bố".

Theo ông Araghchi, chi phí gián tiếp đối với người nộp thuế tại Mỹ còn cao hơn rất nhiều. Chi phí hằng tháng cho mỗi hộ gia đình Mỹ hiện là 500 USD và đang tăng rất nhanh.

Chủ tịch Quốc hội Iran chế giễu Mỹ

(NLĐO) - Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei khẳng định sẽ bảo vệ công nghệ hạt nhân và tên lửa như tài sản quốc gia.

Chi phí cho chiến sự Iran gây tranh cãi dữ dội ở Mỹ, "có thể lên đến 1.000 tỉ USD"

(NLĐO) - Mỹ công bố đã chi 25 tỉ USD cho chiến sự Iran nhưng con số thực có thể lên đến 1.000 tỉ USD trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị siết nghẹt.

Tàu khu trục Mỹ mất điện hoàn toàn, trôi "bất lực" nhiều giờ trên biển

(NLĐO) - Tàu khu trục USS Higgins của Hải quân Mỹ bất ngờ mất điện toàn bộ trong nhiều giờ, khiến hệ thống vận hành và tác chiến tê liệt tạm thời.

