Quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Iran chế giễu Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei khẳng định sẽ bảo vệ công nghệ hạt nhân và tên lửa như tài sản quốc gia.

Theo Tasnim, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm 30-4 tuyên bố chiến lược phong tỏa của hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz là "thất bại", đồng thời chế giễu bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó về việc cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran sẽ nổ tung trong vòng 3 ngày vì sự phong tỏa này.

“Sau 3 ngày, không có giếng dầu nào phát nổ. Chúng ta có thể kéo dài điều này đến 30 ngày và livestream các giếng khoan này” - ông Qalibaf nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran chế giễu tổng thống Mỹ, tuyên bố chiến dịch Hormuz thất bại - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf - Ảnh: TASNIM

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng gọi những tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent là "khoe khoang".

Ông Bessent trước đó đã viết trên X: “Ngành công nghiệp dầu mỏ đang gặp khó khăn của Iran bắt đầu ngừng sản xuất do lệnh phong tỏa của Mỹ. Việc bơm dầu sẽ sớm sụp đổ. Tiếp theo sẽ là tình trạng thiếu xăng ở Iran!”.

“Đó là kiểu lời khuyên vớ vẩn mà chính quyền Mỹ nhận được từ những người như ông Bessent, những người đồng thời thúc đẩy "thuyết phong tỏa" và đẩy giá dầu lên 120 USD. Bước tiếp theo: 140 USD. Vấn đề không phải là lý thuyết, mà là tư duy” - ông Qalibaf tiếp lời.

Trong khi đó, theo AP hôm 1-5, chính quyền ông Donald Trump đã đưa ra lời kêu gọi toàn cầu hỗ trợ thiết lập một “cơ chế tự do hàng hải” nhằm đảm bảo quyền tiếp cận tự do và không bị cản trở cho hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz chiến lược.

Trong một bức điện tín được gửi đi hôm 28-4 tới tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ mà AP vừa có được bản sao, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị các nhà ngoại giao Mỹ tại hầu hết quốc gia phải tìm kiếm sự ủng hộ của chính phủ nước sở tại đối với sáng kiến này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đây một động thái hoàn toàn "phòng thủ" nhằm đẩy lùi những nỗ lực của Iran trong việc kiểm soát lối vào eo biển.

“Cam kết này phản ánh sự đồng thuận rộng rãi của quốc tế về sự cần thiết phải hành động phối hợp để chống lại các hành động khiêu khích trên biển của Iran và đảm bảo các quyền và tự do hàng hải ở eo biển Hormuz” - bức điện tín cho biết.

Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố rắn

Theo Tasnim, trong thông điệp được đưa ra hôm 30-4, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei tuyên bố người dân Iran "coi tất cả các năng lực dựa trên bản sắc, tinh thần, nhân văn, khoa học, công nghiệp và công nghệ - từ công nghệ nano và sinh học đến công nghệ hạt nhân và tên lửa - là tài sản quốc gia".

Ông Khamenei khẳng định những thứ nói trên sẽ được Iran bảo vệ như bảo vệ biên giới đất liền, biển và không phận của mình.

Bên cạnh đó, Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh Tehran sẽ "bảo đảm an ninh" cho vùng vịnh Ba Tư và chống lại việc kẻ thù "lợi dụng" tuyến đường thủy này.

