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Quốc tế

Chiến sự Trung Đông 17-6: Thủy thủ bị Mỹ bắt sắp về Iran, Trung Quốc viện trợ Iran và Lebanon

Anh Thư

(NLĐO) - Iran cáo buộc Israel đã 84 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon kể từ khi Mỹ và Iran đồng thuận về bản ghi nhớ.

Theo Al Jazeera ngày 17-6, bạo lực đã giảm bớt ở Lebanon nhưng vẫn chưa chấm dứt. Trong đó, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Israel vào làng Mansouri, cách TP Tyre khoảng 3 km về phía Nam, đã được báo cáo.

Ở phía Đông Lebanon, tại trục Nabatieh - khu vực sâu hơn trong nội địa, đã xảy ra các cuộc không kích của Israel. 

Ngoài ra, Israel cũng liên tục nã pháo vào các làng mạc xung quanh TP Nabatieh, trong một cuộc không kích đã kéo dài sang ngày thứ 2.

Chiến sự Trung Đông 17-6: 22 thủy thủ bị Mỹ bắt sắp về Iran, Trung Quốc sẽ viện trợ Iran và Lebanon - Ảnh 1.

Một khu vực bị trúng không kích ở TP Tyre - Lebanon hôm 12-6 - Ảnh: AP

Trước đó, ngày 16-6, các cuộc không kích của Israel cũng làm 4 người thiệt mạng ở Lebanon, khiến Iran lên tiếng chỉ trích. Tehran cáo buộc Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon 84 lần kể từ khi Mỹ và Iran đồng thuận về bản ghi nhớ - dự kiến được ký kết chính thức vào ngày 19-6 ở Thụy Sĩ.

Bản ghi nhớ này bao gồm điều khoản quy định rằng xung đột giữa Mỹ, Iran và các đồng minh phải chấm dứt trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Các nguồn tin an ninh cho rằng quân đội Israel đang cố gắng chiếm thêm lãnh thổ, đặc biệt là các vùng đất cao chiến lược xung quanh Nabatieh.

Còn theo hãng thông tấn quốc gia chính thức của Lebanon, UAV của Israel đã thực hiện 3 cuộc tấn công ở Tyre ngày 17-6, gây thương vong. Hãng tin này cũng cho biết 1 chiếc UAV khác đã nhắm vào khu vực Bint Jbeil ở Nabatiyeh.

Trong một tuyên bố ngày 17-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết Bắc Kinh sẽ hỗ trợ các nỗ lực “phục hồi và tái thiết” ở cả Iran và Lebanon. đồng thời cho biết nước này vô cùng đau buồn trước "thảm họa nhân đạo" do xung đột ở 2 nước.

“Xét đến tình hình thực tế tại các quốc gia liên quan, Trung Quốc đã quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo cho Iran và Lebanon, để hỗ trợ thêm cho người dân ở đó trong quá trình phục hồi và tái thiết cũng như cải thiện kinh tế và đời sống” - người phát ngôn Lin Jian giải thích.

Pakistan hỗ trợ hồi hương 30 công dân Iran

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết Pakistan sẽ giúp 30 công dân Iran trở về nước, trong đó có 8 ngư dân được cứu sống trên biển và 22 thành viên thủy thủ đoàn từ con tàu bị chính quyền Mỹ chặn bắt trước đó.

Theo ông Dar, 8 ngư dân đã được tàu MMA Valour của Anh cứu sống khi thuyền của họ bị mắc cạn, còn 22 thủy thủy đang ở trên tàu Lenore/Davina, là siêu tàu chở dầu bị Mỹ chặn bắt hồi đầu tháng 6.

Ông Dar cho biết 30 công dân Iran nói trên dự kiến sẽ quá cảnh ở TP Karachi để về Iran trong những ngày tới - theo Tân Hoa Xã.


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