Chiến sự Trung Đông ngày 12-5: Iran tung "lá bài" uranium làm giàu 90% kèm cảnh báo cứng rắn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 12-5: Iran tung "lá bài" uranium làm giàu 90% kèm cảnh báo cứng rắn

Anh Thư

(NLĐO) - Iran cho biết việc làm giàu uranium đến 90% - tức cấp độ vũ khí - có thể được cân nhắc nếu như nước này bị tấn công lần nữa.

Viết trên X hôm 12-5, ông Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, cho biết việc làm giàu uranium đến 90% có thể là một trong những lựa chọn mà Iran sử dụng nếu phải đối mặt với một cuộc tấn công quân sự mới.

Cho đến nay, Iran đã sở hữu urianium làm giàu cao với độ tinh khiết lên đến 60%. Mức 90% sẽ là cấp độ vũ khí.

"Chúng tôi sẽ xem xét điều này tại quốc hội" - ông Rezaei viết.

Chiến sự Trung Đông ngày 12-5: Iran đe dọa làm giàu uranium 90%, Israel gửi Iron Dome đến UAE - Ảnh 1.

"Pháo đài hạt nhân" Fodow của Iran, với phần lớn cơ sở hạ tầng ẩn trong lòng núi - Ảnh: MAXAR Technologies

Trước đó vào hôm 11-5, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami từng tuyên bố công nghệ hạt nhân không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ông nhấn mạnh khả năng làm giàu uranium là điều không thể thương lượng, theo hãng tin Mehr.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran vẫn bế tắc. Tình hình thêm căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Doanld Trump bác bỏ các đề xuất từ phía Iran, thậm chí cho biết thỏa thuận giữa đôi bên "đang nguy kịch" trong một bình luận hôm 11-5.

Cũng trong ngày 12-5, Tasnim dẫn lời ông Mohammad Akbarzadeh, Phó Chỉ huy chính trị của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết Iran không có thái độ thù địch hay xung đột với người dân trên thế giới, mà vấn đề nằm ở "các chính phủ luôn tìm cách gây thù địch với Iran".

Ông Akbarzadeh cho biết trong lĩnh vực  năng lượng, thương mại hàng hóa và vận chuyển quá cảnh, Iran không những không tạo ra bất kỳ trở ngại nào mà còn cung cấp các dịch vụ rộng rãi cho thế giới, bao gồm việc hộ tống các tàu đi qua vùng biển thuộc lãnh thổ Iran miễn phí (kể cả các tàu thuộc về một số quốc gia thù địch), như một phần của chính sách giảm leo thang và đảm bảo an ninh.

“Chúng tôi đã tìm kiếm hòa bình và an ninh trong khu vực nhưng ngày nay tình hình đã thay đổi và các chính sách mới đang được thực hiện liên quan đến eo biển Hormuz, kết quả của việc này cả thế giới sẽ thấy” - ông Akbarzadeh cảnh báo.

Cùng ngày 12-5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran tin rằng vẫn còn dư địa cho ngoại giao với Mỹ, bất chấp sự mất lòng tin đối với Washington.

Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh Tehran cần phải củng cố mọi thành quả mà lực lượng vũ trang Iran đã đạt được trên chiến trường bằng các thành quả trên mặt trận ngoại giao.

Israel gửi "Vòm Sắt" và binh lính đến UAE

Theo Al Jazeera hôm 12-5, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Mike Waltz cho biết Israel đã gửi các hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) và binh lính Israel đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để giúp nước này phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran.

"Chúng ta đã thấy UAE sử dụng hệ thống phòng không Vòm Sắt do Israel cung cấp" - tờ Israel Hayom dẫn lời ông Waltz.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng xác nhận những bình luận của ông Waltz tại một sự kiện hôm 12-5, nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng ngày càng phát triển giữa Israel và UAE.

Ông Huckabee nói thêm rằng ông "rất lạc quan" về việc các quốc gia khác ở Trung Đông sẽ sớm tham gia Hiệp định Abraham - một thỏa thuận công nhận ngoại giao năm 2020 giữa Israel, UAE và Bahrain, sau đó có thêm một số nước tham gia - để thiết lập quan hệ chính thức với Israel.

Tin liên quan

Mỹ vừa xác nhận Israel chuyển Vòm Sắt, thổi bùng căng thẳng Iran - UAE?

Mỹ vừa xác nhận Israel chuyển Vòm Sắt, thổi bùng căng thẳng Iran - UAE?

(NLĐO) – Israel đã chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) tới UAE nhằm bảo vệ quốc gia này trong bối cảnh xung đột với Iran.

Pakistan cho máy bay quân sự Iran “trú ẩn"?

(NLĐO) – Giới chức Mỹ tiết lộ không lâu sau khi lệnh ngừng bắn với Iran được công bố, Tehran đã gửi nhiều máy bay tới căn cứ quân sự ở Pakistan.

Điểm nóng xung đột ngày 12-5: Ông Donald Trump nói thỏa thuận Mỹ - Iran “rất mong manh”

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang “trong tình trạng nguy kịch”.

Donald Trump Trung Đông Iran làm giàu uranium Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo