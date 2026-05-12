Điểm nóng xung đột ngày 12-5: Ông Donald Trump nói thỏa thuận Mỹ - Iran “rất mong manh”

Nhà lãnh đạo Mỹ hôm 11-5 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện nay "vô cùng yếu kém", rằng ông vừa xem một "bản dự thảo tồi tệ" mà Iran gửi đến.

Theo tờ Independent, Tổng thống Donald Trump thừa nhận thậm chí ông còn chưa đọc xong đề xuất của Tehran.

"Liệu tôi có lãng phí thời gian của mình để đọc đề xuất ấy không? Tôi phải nói rằng đây là một trong những đề xuất kém nhất hiện nay. Nó (thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran) đang trong tình trạng nguy kịch... Tôi muốn nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đang rất mong manh" - ông Donald Trump thất vọng.

Trước đó, Iran đã lên tiếng đáp trả những bình luận của Tổng thống Donald Trump khi ông nhận xét các đề xuất của Tehran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Trong một cuộc họp báo hôm 11-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh các đề xuất của Tehran là "hào phóng" và "chính đáng".

Ông Baghaei nhấn mạnh: "Iran đang yêu cầu chấm dứt chiến sự, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và các hành vi cướp biển của Mỹ, đồng thời giải phóng các tài sản của Iran đã bị đóng băng một cách bất công tại các ngân hàng chịu sức ép từ Mỹ".

Iran cũng đưa ra lời đe dọa đối với Anh và Pháp, cảnh báo bất kỳ tàu chiến nào xuất hiện ở eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ.

Trả lời phỏng vấn Fox News mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc nối lại chiến dịch của Mỹ nhằm giải phóng các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Chiến dịch "Dự án tự do" đã bị hoãn hồi tuần trước, một thời gian ngắn sau khi được khởi xướng.

Cũng theo Fox News, ông Donald Trump tuyên bố các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran "sẽ nhượng bộ" và ông sẽ thương lượng với họ cho đến khi đạt được thỏa thuận.