Chiến sự Trung Đông ngày 21-6: Phái đoàn Mỹ - Iran gặp mặt, Iran có "công cụ mạnh"

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner đã gặp các nhà trung gian hòa giải Pakistan tại Burgenstock - Thụy Sĩ hôm 21-6.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người thứ hai từ trái sang, tham dự cuộc họp tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock – Thụy Sĩ. Ảnh: EPA

Phái đoàn Iran cho biết mục tiêu chính của họ là đảm bảo tất cả các bên thực thi đầy đủ thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố phái đoàn sẽ thúc ép việc thực thi các cam kết của Mỹ được nêu trong bản ghi nhớ và yêu cầu làm rõ chính xác cách thức phía bên kia dự định thực hiện những cam kết đó.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref cho biết Iran đang sử dụng "công cụ mạnh" trong các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ.

Ông bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ "sẽ thành công", đồng thời nói thêm các bên đang bước vào một bối cảnh mới, nơi việc tẩy chay bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Ả Rập sẽ không thể xảy ra nữa.

Theo hãng thông tấn ISNA, ông Aref cũng đưa ra lời cảnh báo eo biển Hormuz thuộc về Iran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết 6 tỉ USD tài sản bị đóng băng đang được giữ tại Qatar sẽ được hoàn trả, như một phần của thỏa thuận sơ bộ với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Song song đó, ông Hojjatoleslam Abdollah Haji Sadeghi, đại diện chính của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei tại Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định đàm phán không phải là lựa chọn ưu tiên đối với nước Mỹ. Ông Sadeghi nói: "Chúng tôi bước vào đàm phán với sức mạnh và sự thận trọng nhưng chúng tôi không bị động".

Iran cho biết cuộc xung đột ở Lebanon giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự tại các cuộc đàm phán với Mỹ ở Thụy Sĩ, bên cạnh các vấn đề khác như tài sản bị phong tỏa của Iran và việc cấp phép bán dầu mỏ của nước này.

Dẫn "nguồn tin quân sự" giấu tên, hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin eo biển Hormuz vẫn đang đóng cửa và Hải quân thuộc IRGC sẽ không cấp phép qua lại cho đến khi có thông báo mới.