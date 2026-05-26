Chiến sự Trung Đông ngày 26-5: Iran tuyên bố Mỹ không còn "nơi trú ẩn an toàn"

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei viết trên Telegram hôm 26-5: “Thời gian không thể quay ngược lại và các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực sẽ không còn là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ nữa. Mỹ sẽ không còn nơi trú ẩn an toàn để thiết lập các căn cứ quân sự trong khu vực”.

Trong thông điệp nhân dịp lễ Hajj vào cùng ngày, ông Mojtaba Khamenei cũng tuyên bố sẽ "nhổ tận gốc" Israel. Theo Tasnim, lãnh tụ tối cao Iran nói Iran đã "khiến Israel bất lực trước những đòn giáng mạnh mẽ", gọi đó là "cú tát mạnh" vào Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói với các chỉ huy quân sự rằng các nước trong khu vực đã đi đến kết luận rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh "đã thất bại trong việc bảo đảm an ninh lâu dài cho họ" và "việc dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh là một quan niệm không thực tế và không hiệu quả."

Một chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ - Ảnh: MEHR

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ vừa bắn vào 2 chiếc UAV và 1 chiến đấu cơ F-35 xâm phạm không phận.

Hôm 26-5, Cục Quan hệ Công chúng của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực và xâm phạm không phận Iran ở vịnh Ba Tư.

Theo Mehr, bản thông cáo này cáo buộc một máy bay không người lái (UAV) MQ-9, một UAV RQ-4 và một máy bay chiến đấu F-35 đã xâm phạm không phận Iran.

IRGC đã bắn vào các máy bay này, trong đó chiếc MQ-9 đã bị bắn hạ, trong khi RQ-4 và F-35 buộc phải quay đầu.

Một chiếc F-35C Lightning II của Mỹ hạ cánh xuống soái hạm USS Abraham Lincoln, đang được triển khai đến khu vực gần eo biển Hormuz để thực hiện nhiệm vụ phong tỏa các cảng của Iran - Ảnh: CENTCOM



Song song đó, IRGC cảnh báo Iran chống lại bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào của Mỹ, nhấn mạnh họ coi việc trả đũa tương xứng là quyền chính đáng của mình.

Bản thông cáo của IRGC được đưa ra sau vài giờ kể từ khi quân đội Mỹ tuyên bố "tấn công tự vệ" vào một loạt bãi phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz, các buộc các tàu Iran đang rải thủy lôi ở khu vực này.

Hãng tin Tasnim sau đó cũng thông tin về các vụ nổ ở TP Bandar Abbas phía Nam đất nước, nhưng cho biết tình hình đã được kiểm soát.