Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 26-5: Iran tuyên bố Mỹ không còn "nơi trú ẩn an toàn"

Anh Thư

(NLĐO) - Cả Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đồng loạt tuyên bố Mỹ sẽ không còn chỗ đứng trong khu vực.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei viết trên Telegram hôm 26-5: “Thời gian không thể quay ngược lại và các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực sẽ không còn là lá chắn cho các căn cứ của Mỹ nữa. Mỹ sẽ không còn nơi trú ẩn an toàn để thiết lập các căn cứ quân sự trong khu vực”.

Trong thông điệp nhân dịp lễ Hajj vào cùng ngày, ông Mojtaba Khamenei cũng tuyên bố sẽ "nhổ tận gốc" Israel. Theo Tasnim, lãnh tụ tối cao Iran nói Iran đã "khiến Israel bất lực trước những đòn giáng mạnh mẽ", gọi đó là "cú tát mạnh" vào Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói với các chỉ huy quân sự rằng các nước trong khu vực đã đi đến kết luận rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh "đã thất bại trong việc bảo đảm an ninh lâu dài cho họ" và "việc dựa vào Mỹ để bảo đảm an ninh là một quan niệm không thực tế và không hiệu quả."

Chiến sự Trung Đông ngày 26-5: Iran bắn F-35 và UAV, tuyên bố Mỹ "không còn nơi trú ẩn an toàn" - Ảnh 1.

Một chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ - Ảnh: MEHR

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ vừa bắn vào 2 chiếc UAV và 1 chiến đấu cơ F-35 xâm phạm không phận.

Hôm 26-5, Cục Quan hệ Công chúng của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực và xâm phạm không phận Iran ở vịnh Ba Tư.

Theo Mehr, bản thông cáo này cáo buộc một máy bay không người lái (UAV) MQ-9, một UAV RQ-4 và một máy bay chiến đấu F-35 đã xâm phạm không phận Iran.

IRGC đã bắn vào các máy bay này, trong đó chiếc MQ-9 đã bị bắn hạ, trong khi RQ-4 và F-35 buộc phải quay đầu.

Chiến sự Trung Đông ngày 26-5: Iran bắn F-35 và UAV, tuyên bố Mỹ "không còn nơi trú ẩn an toàn" - Ảnh 2.

Một chiếc F-35C Lightning II của Mỹ hạ cánh xuống soái hạm USS Abraham Lincoln, đang được triển khai đến khu vực gần eo biển Hormuz để thực hiện nhiệm vụ phong tỏa các cảng của Iran - Ảnh: CENTCOM

Song song đó, IRGC cảnh báo Iran chống lại bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào của Mỹ, nhấn mạnh họ coi việc trả đũa tương xứng là quyền chính đáng của mình.

Bản thông cáo của IRGC được đưa ra sau vài giờ kể từ khi quân đội Mỹ tuyên bố "tấn công tự vệ" vào một loạt bãi phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran gần eo biển Hormuz, các buộc các tàu Iran đang rải thủy lôi ở khu vực này.

Hãng tin Tasnim sau đó cũng thông tin về các vụ nổ ở TP Bandar Abbas phía Nam đất nước, nhưng cho biết tình hình đã được kiểm soát.

Phái đoàn Iran đến Qatar để đàm phán về tài sản bị đóng băng

Theo hãng tin Mehr, chuyến thăm Qatar mới nhất của phái đoàn dẫn đầu bởi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf là để đảm bảo việc giải phóng một phần tài sản bị đóng băng của Iran.

Iran khẳng định một phần số tiền bị phong tỏa của nước này phải được giải phóng như một phần của tiến trình đàm phán, nhưng Tehran không tin tưởng Mỹ.

Một nguồn tin thân cận cho hãng thông tấn Tasnim biết đôi bên đã đạt được tiến triển trong chuyến thăm. Tasnim dẫn lời một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran tiết lộ số tài sản đang bị đóng băng trị giá 24 tỉ USD.

Iran tuyên bố bắn rơi MQ-9 Reaper, đẩy lùi F-35 của Mỹ, Lãnh tụ Tối cao cảnh báo đanh thép

(NLĐO) – Iran bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ở vịnh Ba Tư, trong khi lãnh tụ tối cao nước này cảnh báo Washington sẽ không còn “nơi trú ẩn an toàn” ở vùng Vịnh.

Số phận kho uranium làm giàu Iran sau tuyên bố mới nhất của ông Donald Trump

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ đã đưa ra các phương án xử lý kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, nếu hai nước ký kết một thỏa thuận hòa bình đang đàm phán.

Điểm nóng xung đột ngày 26-5: Hé lộ trở ngại chặn đường thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

(NLĐO) - Iran yêu cầu giải ngân 12 tỉ USD như điều kiện tiên quyết để duy trì đàm phán ngừng bắn với Mỹ, theo nguồn tin từ trang Iran International hôm 24-5.

Trung Đông Iran lãnh tụ tối cao Iran IRGC Hormuz
