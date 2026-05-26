Điểm nóng xung đột ngày 26-5: Hé lộ trở ngại chặn đường thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Khoản tài sản trị giá 12 tỉ USD nói trên đang được giữ tại Qatar.



Theo thông tin từ tờ The Jerusalem Post ngày 25-5, dẫn nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán, yêu cầu tài chính này từ phía Tehran hiện là rào cản trực tiếp duy nhất ngăn cản Iran và Mỹ tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về chấm dứt xung đột.

Nguồn tin nhấn mạnh thêm việc giải phóng toàn bộ tài sản bị đóng băng ở nước ngoài là một phần trong những yêu cầu lớn hơn của Iran cho bất kỳ thỏa thuận toàn diện nào trong tương lai.

Để tháo gỡ bế tắc về các điều khoản, truyền thông nhà nước Iran ngày 25-5 đưa tin một phái đoàn cấp cao của Tehran đã gấp rút đến Doha.

Phái đoàn bao gồm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagher Ghalibaf và Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi để thảo luận với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Các tờ tiền Rial của Iran trên nền quốc kỳ nước này. Ảnh: Shutterstock.

Ngày 24-5, Al Arabiya cho biết để chính thức có hiệu lực, MOU nêu trên cần được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran thông qua trước khi trình lên Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei phê duyệt cuối cùng.

Báo chí Iran đưa tin thỏa thuận này sẽ bao gồm việc Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran, đồng thời hai bên cam kết không tấn công lẫn nhau hoặc nhắm vào các đồng minh của nhau.

Một điều khoản then chốt trong thỏa thuận là việc mở lại eo biển Hormuz. Bản dự thảo nêu rõ eo biển này sẽ hoạt động tự do không thu phí, và Iran phải hoàn thành rà phá bom mìn do chính họ rải tại đây. Đổi lại, Mỹ sẽ dở bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Theo hãng tin Axios, đối với xung đột tại Lebanon giữa Israel và lực lượng Hezbollah, một quan chức Mỹ tiết lộ với Axios rằng đây không phải là "lệnh ngừng bắn một chiều", cho biết nếu "Hezbollah kiềm chế, Israel cũng sẽ kiềm chế".

Về tiến độ thực hiện, tờ The Washington Post ngày 25-5 dẫn lời một quan chức cấp cao phía Mỹ xác nhận hai quốc gia đã xây dựng xong "khung" MOU, nhưng lưu ý chưa có văn kiện nào được ký kết và tài sản của Iran sẽ không được giải ngân cho đến khi nước này bắt đầu giao nộp lượng urani làm giàu cấp độ cao.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao tiết lộ với The Washington Post rằng đề xuất mới nhất đang chờ phía Iran phê duyệt. Ngay sau khi ký kết, Iran phải mở cửa eo biển Hormuz ngay lập tức và đưa lưu thông trở lại trạng thái trước chiến sự trong vòng 30 ngày.

Bản đề xuất cũng yêu cầu Iran tái khẳng định không phát triển vũ khí hạt nhân và chấp nhận xử lý kho vật liệu làm giàu theo phương pháp được đồng thuận.