Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 5-4: Vùng Vịnh chưa thoát làn đạn, Iran phá hủy khí tài Mỹ

Xuân Mai

(NLĐO) – Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 5-4 tuyên bố phá hủy hai máy bay C-130 và hai trực thăng Black Hawk của Mỹ.

Trước đó, truyền thông Iran cho biết một máy bay C-130 đã bị phá hủy trong chiến dịch của Mỹ nhằm giải cứu một thành viên tổ lái của chiếc máy bay chiến đấu F15 bị bắn rơi hôm 3-4.

Thành viên này đã được tìm thấy và giải cứu sau một cuộc đấu súng dữ dội. Một quan chức chính phủ Mỹ chia sẻ với kênh Al Jazeera rằng hàng trăm lính đặc nhiệm đã tham gia chiến dịch giải cứu.

Iran hiện chưa đưa ra bình luận về vụ giải cứu. Trước đó hôm 3-4, giới chức Iran đã kêu gọi người dân hỗ trợ truy tìm phi công mất tích, hy vọng dùng điều này làm lợi thế đối trọng với Mỹ.

Giao tranh dữ dội

Truyền thông Iran hôm 5-4 đưa tin các cuộc không kích trong đêm tại khu vực Tây Nam Iran trong quá trình Mỹ giải cứu phi công đã khiến 5 người thiệt mạng. 

Hãng tin này đã đăng một bức ảnh trên kênh Telegram, cho thấy khói đen bốc lên dày đặc từ bãi đất trống kèm theo dòng mô tả: "Nỗ lực tuyệt vọng của ông Donald Trump nhằm che đậy một thất bại nặng nề".

img

Truyền thông nhà nước Iran công bố bức ảnh mà họ cho là xác máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ bị bắn hạ. Ảnh: Telegeram

Hãng tin Fars cũng dẫn lời IRGC cho biết họ đã tiêu diệt một máy bay không người lái MQ-9 Reaper ở TP Isfahan. Đây là loại máy bay không người lái thường được Mỹ sử dụng, có khả năng bay đường dài ở độ cao trung bình.

Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức cho hay các cuộc không kích của Mỹ - Israel tại tỉnh Ardabil, gần biên giới Tây Bắc Iran giáp Azerbaijan, đã khiến 3 người thiệt mạng. 

Đồng thời, Iran xác nhận các cuộc tấn công trước đó đã làm 5 người chết và 170 người bị thương tại Khu hóa dầu Mahshahr.

img

Một máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Nguy cơ xảy ra thảm họa phóng xạ

Nga đã sơ tán thêm 200 nhân viên khỏi Nhà máy điện hạt nhân Bushehr sau một cuộc tấn công ở khu vực này. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo các cuộc không kích như vậy có nguy cơ đẩy toàn bộ khu vực vào thảm họa nhiễm phóng xạ.

Một quan chức an ninh Iran khẳng định Tehran đang thúc đẩy cuộc chiến theo đúng kế hoạch và danh sách mục tiêu cụ thể, đồng thời cảnh báo sẽ dành "một bất ngờ lớn" cho Mỹ và Israel. 

Trong thông cáo do Fars đăng tải, quan chức này cho rằng danh sách mục tiêu mà Mỹ nhắm đến là không chính xác, đồng thời chế giễu những lời đe dọa tấn công các cây cầu từ ông Donald Trump là "nực cười".

Văn phòng Công tố Tehran đã ra lệnh tịch thu tài sản và phong tỏa tài khoản ngân hàng của hơn 100 nhân vật có sức ảnh hưởng với cáo buộc "hỗ trợ kẻ thù ở nước ngoài".

Trong khi đó, hai nhà máy điện và khử muối của Kuwait đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Iran. Bộ Điện và nước Kuwait cho biết hôm 5-4 rằng vụ tấn công đã khiến hai tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động nhưng rất may không có báo cáo về thương vong. 

Bộ Nội vụ Bahrain cùng ngày nói lực lượng phòng vệ dân sự đã dập tắt đám cháy tại một cơ sở không xác định sau cuộc tấn công của Iran và không có thương vong.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo lực lượng phòng không đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái sau khi Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào "các ngành công nghiệp nhôm" của nước này

Eo biển Hormuz vẫn nóng

Theo kênh Al Jazeera, sự việc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra tối hậu thư 48 giờ để Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Ông Mohamed ElBaradei, cựu Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đã thúc giục các quốc gia vùng Vịnh hành động sau khi ông Donald Trump đưa ra tối hậu thư.

Các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự kiến nhóm họp trong ngày 5-4 để quyết định chính sách sản lượng cho tháng 5. Tại cuộc họp gần nhất vào ngày 1-3, liên minh giữa OPEC và một số nước sản xuất bên ngoài, gọi là OPEC+, đã đồng ý tăng nhẹ sản lượng ở mức 206.000 thùng/ngày cho tháng 4.

Điều hiếm thấy trên eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran

(NLĐO) - Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang dần gia tăng, với số lượt tàu quá cảnh đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột liên quan đến Iran bắt đầu.

Bắt giữ cháu gái tướng Iran: Cáo buộc từ Mỹ và phủ nhận của gia đình

(NLĐO) - Mỹ cáo buộc cháu gái tướng Iran Qasem Soleimani “tuyên truyền cho chế độ Iran trong khi tận hưởng cuộc sống xa hoa tại Los Angeles – Mỹ”.

Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia cứu phi công F-15, Mỹ nói tự hủy

(NLĐO) - Iran tuyên bố bắn hạ ít nhất 3 máy bay - gồm vận tải cơ C-130 và 2 trực thăng Black Hawk - trong chiến dịch Mỹ giải cứu phi công F-15 bị bắn rơi.

